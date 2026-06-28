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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 29 जून: दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, 17 राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: 29 जून, सोमवार को राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में मौसम विभाग ने तेज आंधी बारिश की संभावना जताई है. तापमान से गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 28, 2026, 05:37 PM IST

कल का मौसम, 29 जून: दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, 17 राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

29 जून को दिल्ली में बारिश की संभावना है. (AI इमेज)

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IMD Weather Update 29 June 2026: दिल्ली-NCR में  29 जून को मौसम फिर से बदलने के आसार हैं. सोमवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, कल गरज-चमक के साथ बारिश की भी संभावना है. राष्ट्रीय  राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मानसून की दस्तक अब साफ तौर पर महसूस होने लगी है. मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले हल्की बारिश, गरज-चमक और मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा. ताजा स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है.  

17 राज्यों के लिए जारी की गई चेतावनी

यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. कुछ इलाकों में हवा की गति 80 से 85 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. पूर्वी राज्यों में बिजली का भी भारी खतरा बताया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, ध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. 

उत्तर प्रदेश का मौसम

उत्तर प्रदेश में 29 जून, सोमवार को मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. मौसम में होने वाले बदलाव से गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी के पास के क्षेत्र प्रभावित होंगे. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 38° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29° सेल्सियस रहने की संभावना है. 

बिहार का मौसम

बिहार के पटना, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, गया, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार, 29 जून को 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. अधिकतम तापमान 35° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस रहने की संभावना है. 

केरल के लिए येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान (आईएमडी) ने 29 जून के लिए केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. सात अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट रहेगा. केरल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 29 जून को भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. 29 जून को केरल के कुछ स्थानों पर 12–20 सेमी बारिश भी हो सकती है.  

उत्तराखंड का मौसम

29 जून के लिए मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60 से 65 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. 

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