कल का मौसम, 29 अगस्त: दिल्ली में होती रहेगी हल्की बारिश, उमस भी सताएगी, जानिए नोएडा गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: 29 अगस्त 2026 को दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं. गुरुग्राम में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश होने की कोई संभावना नहीं है.

IMD Weather Update 29 August 2026: पिछले 24 घंटों में मौसम ने करवट बदली है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई इलाकों में तेज बारिश हुई है. मानसून ट्रफ के लोकेशन में अचानक आए बदलाव का असर के कारण ऐसा हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 29 अगस्त को सम में हल्का सुधार होने की संभावना है. शनिवार को धिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. IMD के अनुसार, कल भी दिल्ली में हल्की बारिश होगी और आसमान बादलों से घिरा रहेगा.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

29 अगस्त 2026 को नोएडा में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. हालांकि आसमान में बादल आते-जाते रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को नोएडा में बारिश होने की संभावना केवल 10 प्रतिशत है. इसलिए दिनभर मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. कल नोएडा का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा में नमी 60 प्रतिशत होने के कारण उमस महसूस हो सकती है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, कल (29 अगस्त 2026) को गाजियाबाद में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा. लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. गाजियाबाद में कल बारिश होने की संभावना केवल 10 प्रतिशत है. शनिवार को गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

गुरुग्राम में 29 अगस्त 2026 को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. दिनभर तेज धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में कल रात को आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं. कल गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद में 29 अगस्त 2026 को मौसम साफ, गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है. फरीदाबाद में कल बारिश की संभावना केवल 5 से 10 प्रतिशत है. मौसम विभाग के अनुसार, कल फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी 60 प्रतिशत रहेगी.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 29 अगस्त 2026 को फरीदाबाद में भी बारिश की संभावना केवल 5 से 10 प्रतिशत है. दिनभर तेज धूप खिली रहेगी और मौसम मुख्य रूप से साफ, गर्म और शुष्क रहेगा. कल फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

29 अगस्त 2026 को मेरठ में बारिश की संभावना 10 प्रतिशत है. IMD के अपडेट के अनुसार, कल मेरठ के आसमान में सुबह के समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि दोपहर होते-होते मौसम साफ हो जाएगा और तेज धूप खिलेगी. कल मेरठ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.