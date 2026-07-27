कल का मौसम, 28 जुलाई: दिल्ली में मौसम लेगा करवट, येलो अलर्ट जारी, जानिए नोएडा-गाजियाबाद और गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: दिल्ली, नोएडा समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल से मौसम करवट लेने वाला है. मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है.

कल दिल्ली में तेज आंधी और बारिश की संभावना

नोएडा में भी आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान

IMD के गुरुग्राम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी

IMD Weather Update 28 july 2026: राजधानी दिल्ली में कल से मौसम करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 28 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की है.

मंगलवार, 28 जुलाई को बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को लंबे समय से सता रही उमस से भी राहत मिलेगी. 28 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने पूरे दिन के लिए सुबह, पूर्वाह्न, दोपहर, शाम और रात, हर समय गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

दिल्ली के मौसम का असर कल नोएडा में भी देखने को मिलेगा. 28 जुलाई को मौसम विभाग ने नोएडा में भारी आंधी-तूफान और बारिश होने की संभावना जताई है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गाजियाबाद में कल 28 जुलाई 2026 को भारी गरज के साथ आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है. कल बिजली भी कड़क सकती है और तेज हवाएं चलने की संभावना भी है. गाजियाबाद में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 28 जुलाई 2026 को तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि सक्रिय मानसून के कारण गुरुग्राम में बिजली चमकने की घटनाएं भी हो सकती हैं. कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को फरीदाबाद में तेज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है. मंगलवार को आंधी-तूफान आने की प्रबल संभावना भी है. सक्रिय मानसून के कारण मौसम विभाग ने फरीदाबाद के लिए भी अलर्ट जारी किया है. कल शहर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मेरठ में कल, 28 जुलाई 2026 को भारी आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने मेरठ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों के लिए भी ऐसा ही अनुमान लगाया है. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.