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कल का मौसम, 28 अगस्त: दिल्ली एनसीआर की मौसम फिर बदलेगा! भारी बारिश की संभावना नहीं, जानिए IMD का अपडेट

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 28 अगस्त: दिल्ली एनसीआर की मौसम फिर बदलेगा! भारी बारिश की संभावना नहीं, जानिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली और इसके आस-पास के शहरों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है. कल दिल्ली एनसीआर में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 27, 2026, 04:59 PM IST

कल का मौसम, 28 अगस्त: दिल्ली एनसीआर की मौसम फिर बदलेगा! भारी बारिश की संभावना नहीं, जानिए IMD का अपडेट

धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना. (AI इमेज)

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IMD Weather Update 28 August 2026: राजधानी दिल्ली का मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है. मानसून की गतिविधियों में फिलहाल थोड़ी कमी आने के कारण  एनसीआर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की संभावना नहीं है. IMD के अनुसार, 28 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार को दिल्ली का आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को नोएडा का मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा. नोएडा में कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी व उमस बढ़ सकती है. नोएडा में कल दिन में बारिश की संभावना केवल 25 प्रतिशत और रात में बारिश की संभावना 10 प्रतिशत है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में 28 अगस्त 2026 को मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा. बारिश की संभावना कम है. हल्की धूप रहेगी और लोगों को भारी उमस और तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. IMD के अनुसार, गाजियाबाद में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियसतक रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 28 अगस्त को गुरुग्राम में दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण भारी उमस व गर्मी परेशान करेगी. आसमान में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे. कल गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना बहुत ही कम, लगभग 10 प्रतिशत है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को फरीदाबाद के आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. दिन के समय धूप भी निकलेगी. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लोगों को उमस व तीखी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. फरीदाबाद में शुक्रवार को दिन के समय बारिश की संभावना केवल 25 प्रतिशत है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

28 अगस्त 2026 को मेरठ में भी बारिश के आसार नहीं हैं. शुक्रवार को मेरठ का मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा और दिन बढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने से उमस व गर्मी बढ़ेगी. दोपहर में हल्की बूंदा-बांदी हो सकती है. IMD के अपडेट के अनुसार, मेरठ में कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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