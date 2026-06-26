कल का मौसम, 27 जून: दिल्ली NCR में मानसून के लिए करना होगा इंतजार, पारा जाएगा 40 डिग्री तक, जानिए IMD का अपडेट

Weather Update: 27 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन बारिश भी हो सकती है. हालांकि, किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

27 जून को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है.

अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना.

अगले कुछ दिनों तक प्री-मानसून गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी.



IMD Weather Update 27 June 2026: दिल्ली-NCR में 27 जून, को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अभी कुछ और दिन मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है. पहले 27 जून तक दिल्ली में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई थी. लेकिन, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अब इसके जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर पहुंचने की उम्मीद है.

27 जून को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. IMD के अनुमान में 27 जून को दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है.

प्री-मानसून की स्थिति बनी रहेगी

दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक प्री-मानसून गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी. इससे हल्की बारिश, गरज-चमक की स्थिति रहेगी. तापमान में राहत महसूस होगी. हालांकि इस दौरान प्री-मानसून गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी, जिससे हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज सतही हवाओं के कारण तापमान में राहत महसूस होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कई दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बीच-बीच में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे लोगों को लू और उमस से राहत मिलेगी. 27 जून, शनिवार के लिए दिल्ली एनसीआर में कोई मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है.

उत्तर प्रदेश का मौसम

लखनऊ, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), मेरठ, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश में 27-28 जून को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन 29 जून से भारी बारिश का दौर शुरू होगा जो 1 जुलाई तक जारी रहेगा.

बिहार का मौसम

पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया समेत लगभग सभी जिलों में 28 जून तक हल्की बारिश का अलर्ट है. इसके बाद 29 जून को बिहार में भीषण बारिश हो सकती है. अगले 5 दिनों में बिहार के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

राजस्थान का मौसम

जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर सहित कई इलाकों में 27 जून को तेज बारिश के आसार हैं. यह सिलसिला अगले 2-3 दिनों तक चलेगा.

मध्य प्रदेश का मौसम

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. 27 जून, शुक्रवार को 50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम

पहाड़ी राज्यों में मौसम काफी खराब रह सकता है. हिमाचल के शिमला, मनाली, कांगड़ा में 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं और मध्यम बारिश का अलर्ट है. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार जैसे इलाकों में 60 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल.