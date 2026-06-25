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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 26 जून: दिल्ली NCR में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, जानिए बड़े शहरों के लिए IMD का अपडेट

Weather Update: 26 जून को दिल्ली में मौसम गर्मी से राहत देने वाला रहेगा. IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल बारिश हो सकती है. यूपी-बिहार समेत 21 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 25, 2026, 06:26 PM IST

कल का मौसम, 26 जून: दिल्ली NCR में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, जानिए बड़े शहरों के लिए IMD का अपडेट

26 जून को दिल्ली में मौसम बिगड़ सकता है. (AI इमेज)

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  • 26 जून को दिल्ली में मौसम बिगड़ सकता है.
  • IMD ने देश के 21 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है.
  • गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.


IMD Weather Update 24 June 2026: दिल्ली-NCR में  26 जून, शुक्रवार को मौसम धूप-छांव और बारिश वाला रहेगा. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन दिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच गरज-चमक और बारिश की संभावना बनी रहेगी. 

कैसा रहेगा नोएडा का मौसम

26 जून, शुक्रवार को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. नोएडा में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस से 40° सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान करीब 31°C रहेगा. दिन में धूप और उमस रहेगी. शाम के समय तेज हवा चल सकती है और हल्की बारिश की भी संभावना है. 

गुरुग्राम में कैसा रहेगा मौसम

कल गुरुग्राम (हरियाणा) में अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस से 41° सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान करीब 31°C रहेगा. दिन में तेज धूप खिलेगी और हल्की हवाएं चलेंगी. बारिश की संभावना भी है. 

मेरठ में कैसा रहेगा मौसम

26 जून, शुक्रवार को मेरठ में मौसम मुख्यतः साफ और तेज धूप वाला रहेगा. दिन के समय गर्मी और उमस काफी अधिक रहने का अनुमान है. तापमान अधिकतम लगभग 39° C से 40° C तक रहेगा. न्यूनतम तापमान 30° C के आसपास रहने की संभावना है. कल बारिश की कोई खास संभावना नहीं है. 

इन 21 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया

यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इन राज्यों में बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. आंधी-बारिश की स्थिति में पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी गई है. 

कैसा रहेगा बड़े शहरों का मौसम

दिल्ली में हल्की बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है. उत्तर प्रदेश के नोएडा, आगरा, वाराणसी सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के पटना, गया, चंपारण, भागलपुर समेत कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और  60-65 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद में भारी बारिश का अनुमान है. उत्तराखंड में नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश-आंधी का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में मध्यम बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कठुआ, अनंतनाग समेत कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट है.

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