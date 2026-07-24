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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 25 जुलाई: शनिवार को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का हाल

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 25 जुलाई को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है. पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 24, 2026, 05:16 PM IST

कल का मौसम, 25 जुलाई: शनिवार को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का हाल

राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना
  • नोएडा में आसमान बादलों से घिरा रहेगा
  • गुरुग्राम में भारी उमस बनी रहेगी


 IMD Weather Update 25 july 2026: मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में फिलहाल मानसूनी गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं, इसलिए तेज या लगातार बारिश की संभावना कम है. हालांकि शनिवार, 25 जुलाई को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं. 25 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. हल्की बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिलेगी. IMD के अनुसार, 25 जुलाई का दिन लोगों के लिए अपेक्षाकृत आरामदायक रहने वाला है. बारिश अधिक नहीं होगी, लेकिन बादलों का घेरा और हल्की फुहारें मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को नोएडा का आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह के समय गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. दोपहर बाद मौसम मुख्य रूप से उमस भरा हो सकता है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

एक्यूवेदर के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को गाजियाबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना है. गाजियाबाद के लोगों को कल  भारी उमस का सामना भी करना पड़ सकता है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 25 जुलाई 2026 को छिटपुट बारिश हो सकती है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिनभर भारी उमस बनी रहेगी, जिससे सामान्य से अधिक गर्मी का अहसास होगा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद में कल, 25 जुलाई को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. दोपहर के बाद मौसम मुख्य रूप से उमस भरा रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मेरठ में कल, 25 जुलाई 2026 को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शनिवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की ज्यादा संभावना दिन में है. 

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