कल का मौसम, 24 जून: दिल्ली NCR में लू से राहत, पारा जाएगा 40 तक, यूपी-बिहार में तूफान की चेतावनी, जानिए IMD का अपडेट

Weather Update: 24 जून को दिल्ली में मौसम गर्मी से राहत देने वाला रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शाम के समय बारिश हो सकती है. यूपी-बिहार समेत 19 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

19 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया.

दिल्ली-NCR में तपन कम, धूप तेज रहेगी.

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी.



IMD Weather Update 24 June 2026: दिल्ली-NCR के लोगों को इस समय गर्मी और लू से राहत मिली हुई है. हालांकि धूप तेज निकल रही है. मौसम विभाग के अनुसार ऐसी स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण है. IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल यानी 24 जून, बुधवार को भी मौसम तपन से राहत देने वाला होगा. भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और इसके 40 डिग्री से अधिक जाने के आसार फिलहाल नहीं हैं.

मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 24 जून के लिए किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है. 24 जून को तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं.

कैसा रहेगा नोएडा का मौसम

24 जून, बुधवार को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ और गर्म रहेगा. नोएडा में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस से 40° सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान करीब 31°C रहेगा. दिन में चिलचिलाती धूप और उमस रहेगी. शाम के समय तेज हवा चल सकती है और हल्की बारिश की भी संभावना है.

गुरुग्राम में कैसा रहेगा मौसम

कल गुरुग्राम (हरियाणा) में अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस से 41° सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान करीब 31°C रहेगा. दिन में तेज धूप खिलेगी और हल्की हवाएं चलेंगी. बारिश की संभावना बेहद कम है.

मेरठ में कैसा रहेगा मौसम

24 जून, बुधवार को मेरठ में कल दिनभर तेज धूप रहेगी और मौसम काफी गर्म रहेगा. अधिकतम तापमान 41° सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर में हवा के साथ गर्मी का अहसास होगा.

इन 19 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया

यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और केरल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में भारी बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी है.

मॉनसून की स्थिति

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। इसके बाद यह यूपी, बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ेगा.

पहाड़ी राज्यों का मौसम

उत्तराखंड-हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में मध्यम से भारी स्तर की बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश के सोलन, कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, अनंतनाग, किश्तवाड़, बडगाम, गांदरबल, डोडा, रामबन, शोपियां, जम्मू, बांदीपोरा और बारामूला में भी मौसम खराब हो सकता है.