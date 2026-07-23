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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 24 जुलाई: दिल्ली में बारिश से सुहावना रहेगा माहौल, छाए रहेंगे काले बादल, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में बारिश की संभावना है. पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मौसम खुशनुमा रहेगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 23, 2026, 06:13 PM IST

कल का मौसम, 24 जुलाई: दिल्ली में बारिश से सुहावना रहेगा माहौल, छाए रहेंगे काले बादल, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

दिल्ली में 24 जुलाई को भारी बारिश की संभावना. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में कल हल्की बारिश हो सकती है
  • नोएडा में गरज के साथ बारिश होने की संभावना
  • गुरुग्राम में रात के समय बारिश हो सकती है

IMD Weather Update 24 july 2026: दिल्ली के लोगों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूरे सप्ताह राजधानी में मौसम सुहावना बना रहेगा. मौसम में बदलाव का ये असर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिखेगा. कल, शुक्रवार को आसमान में काले और घने बादल छाए रहेंगे. बीच-बीच में हल्की बारिश और बूंदाबांदी लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाएगी.

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए कोई भी मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 23 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी तथा हल्की बारिश होने की संभावना है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

24 जुलाई 2026 को नोएडा में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. नोएडा में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

एक्यूवेदर के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. दिन की शुरुआत आंशिक रूप से धूप के साथ होगी. दोपहर को बारिश हो सकती है. रात के समय भी बारिश की स्थिति बनी रहेगी. शुक्रवार को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को गुरुग्राम में भारी गरज के साथ बारिश हो सकती है. दिन में उमस काफी ज्यादा रहेगी और रात के समय तेज बारिश का अलर्ट है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को फरीदाबाद में दिनभर घने बादल छाए रहने और जोरदार बारिश के आसार हैं. दोपहर के समय उमस का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. रात में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

शुक्रवार को मेरठ का मौसम सुहावना रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. 24 जुलाई 2026 को मेरठ में छिटपुट बारिश होने की संभावना भी है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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