कल का मौसम, 23 जून: दिल्ली में घिरे रहेंगे बादल, दिन रहेगा सुहावना, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल और IMD अपडेट

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: 23 जून को दिल्ली में मौसम गर्मी से राहत देने वाला रहेगा. नोएडा-गुरुग्राम में शाम के समय बारिश हो सकती है. भीषण गर्मी के बीच देश के 15 राज्यों में भारी बारिश भी अलर्ट जारी किया गया है.

IMD ने दिल्ली के लिए 23 जून को कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है.

गुरुग्राम में 23 जून को मौसम मुख्य रूप से और धूप वाला रहने का अनुमान है.

नोएडा में कल (23 जून) को मौसम साफ रहेगा.

IMD Weather Update 23 June 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 23 जून, मंगलवार को मौसम सुहावना रहेगा. कल यानी मंगलवार को दिल्ली के लोगों को पिछले दिनों की ही तरह गर्मी और लू से राहत रहेगी. 23 जून को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. IMD ने दिल्ली के लिए 23 जून को कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है.

कैसा रहेगा नोएडा का मौसम

नोएडा में कल (23 जून) को मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29° सेल्सियस के आस-पास रहेगा. आसमान में धूप खिली होगी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है. तेज हवा चलने और बादल गरजने की भी संभावना है.

गुरुग्राम में कैसा रहेगा मौसम

गुरुग्राम में 23 जून को मौसम मुख्य रूप से और धूप वाला रहने का अनुमान है. गुरुग्राम में अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस से 41° सेल्सियस तक जा सकता है. न्यूनतम तापमान लगभग 29° सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिन के समय चिलचिलाती धूप होगी. शाम के समय कुछ जगहों पर हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है.

मेरठ में कैसा रहेगा मौसम

मेरठ में कल (23 जून) का मौसम गर्म रहने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान 38° सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है. रात का न्यूनतम तापमान 29° सेल्सियस तक रह सकता है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मेरठ में कल बारिश की कोई संभावना नहीं है.

15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने भीषण गर्मी के बीच देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. हरियाणा और उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से मौसम में यह बड़ा बदलाव आ रहा है. यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और हवा 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से चल सकती है. बिहार के गया, चंपारण, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और अररिया सहित कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और लातेहार में भारी बारिश हो सकती है.

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश और चमोली में भारी बारिश हो सकती है और 40-60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और चंबा में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और राजौरी में भारी बारिश की संभावना है.