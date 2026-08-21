कल का मौसम, 22 अगस्त: दिल्ली में बारिश का अनुमान, नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में क्या होगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में मानसून के असर के कारण कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना है.

दिल्ली में 22 अगस्त को बारिश की संभावना

नोएडा में भी हल्की बारिश होने का अनुमान

गुरुग्राम मौसम धूप वाला रहेगा

IMD Weather Update 22 August 2026: दिल्ली-एनसीआर में मानसून का असर लगातार बने रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण मौसम का मिजाज भी बदलता दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में बारिश की संभावना है. IMD के अनुसार, 22 अगस्त को राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान बादलों से घिरा रहेगा.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

कल, 22 अगस्त 2026 को नोएडा में भी हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा में शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा लगभग 73 प्रतिशत रहेगी जिससे उमस महसूस होगी. बारिश की सबसे ज्यादा संभावना तड़के 4 से 5 बजे के बीच है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में 22 अगस्त 2026 को छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा में 76 प्रतिशत नमी होने के कारण उमस महसूस होगी. रात 2:30 बजे से सुबह 7:30 बजे के बीच बारिश की सबसे अधिक

संभावना है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 22 अगस्त 2026 को मौसम धूप वाला रहेगा. गुरुग्राम में बारिश की संभावना बेहद कम है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में औसतन नमी 68 प्रतिशत रहेगी जिससे उमस महसूस होगी.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 22 अगस्त को फरीदाबाद में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. हालांकि, रात में बारिश की संभावना है. फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा 73 प्रतिशत रहेगी.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 22 21 अगस्त 2026 को मेरठ में मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. इस इलाके में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. शनिवार को मेरठ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में उमस की मात्रा 79 प्रतिशत होने के कारण उमस परेशान करेगी.