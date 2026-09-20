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कल का मौसम, 21 सितंबर: बारिश का दौर खत्म, तापमान धीरे-धारे बढ़ेगा, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या है IMD का अपडेट?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 21 सितंबर: बारिश का दौर खत्म, तापमान धीरे-धारे बढ़ेगा, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या है IMD का अपडेट?

Kal Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना काफी कम हो गई है. आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Sep 20, 2026, 05:29 PM IST

कल का मौसम, 21 सितंबर: बारिश का दौर खत्म, तापमान धीरे-धारे बढ़ेगा, दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या है IMD का अपडेट?

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस बढ़ेगी. (AI इमेज)

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    IMD Weather Update 21 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. हालांकि, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे गर्मी और उमस से कुछ हद तक निजात मिलने की उम्मीद है. बारिश की संभावना काफी कम हो गई है. मौसम विभाग की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 21 सितंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहेगा.

    कैसा होगा नोएडा का मौसम

    नोएडा में 21 सितंबर 2026 को मौसम पूरी तरह से साफ और धूप वाला रहेगा. IMD के अपडेट के अनुसार, नोएडा में कल बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस का अहसास अधिक हो सकता है. कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

    कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

    मौसम विभाग के अनुसार, गाजियाबाद में 21 सितंबर 2026 को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी. मानसून के आखिरी दौर के कारण सोमवार को गाजियाबाद में बारिश होने की संभावना नहीं है. कल शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 

    कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

    गुरुग्राम में 1 सितंबर 2026 को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी कल बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 

    कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

    मौसम विभाग के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में मौसम भरपूर धूप वाला और तरह से साफ रहेगा. फरीदाबाद में कल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. तेज गर्मी और उमस भी महसूस होगी. 

    कैसा होगा मेरठ का मौसम

    IMD के अनुसार, सोमवार को मौसम साफ रहने की संभावना है. कल मेरठ में बारिश नहीं होगी. शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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