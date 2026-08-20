कल का मौसम, 21 अगस्त: दिल्ली-नोएडा में शुक्रवार को बारिश होगी या नहीं? जानिए IMD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून सक्रिय है. दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है लेकिन नोएडा और गाजियाबाद में मौसम धूप-छांव वाला रहेगा.

शुक्रवार को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना

नोएडा में बादल आते-जाते रहेंगे

गाजियाबाद में धूप और उमस वाला मौसम रहने की संभावना

IMD Weather Update 17 August 2026: दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में मानसून सक्रिय है. IMD के अनुसार, 21 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शुक्रवार को बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना भी है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

21 अगस्त 2026 को नोएडा में दिन में धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा में शुक्रवार को बादल भी आते-जाते रहेंगे. अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन में हल्की उमस रह सकती है. IMD के अनुसार, बारिश की संभावना केवल 25 से 30 प्रतिशत है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

17 अगस्त 2026 को गाजियाबाद में धूप और उमस वाला मौसम रहने की संभावना जताई गई है. गाजियाबाद में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. IMD के अनुसार, रात के समय हल्की बारिश हो सकती है. हवा में 69 प्रतिशत नमी रहेगी जिसके कारण उमस वाली गर्मी परेशान कर सकती है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में मौसम मुख्य रूप से हल्की धूप वाला रहेगा. शाम या रात के समय बूंदाबादी की संभावना भी है. शुक्रवार को गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 21 अगस्त को फरीदाबाद में मौसम साफ रहेगा. सामान्य रूप से धूप रहेगी और बीच में बादल आते-जाते रहेंगे. रात के समय हल्की बारिश की संभावना भी है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में 67 प्रतिशत नमी रहने के कारण काफी उमस महसूस होगी.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त 2026 को मेरठ में धूप खिली रहेगी. शाम के बाद हल्की बारिश हो सकती है. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा में नमी की मात्रा 72 प्रतिशत होगी जिससे उमस महसूस हो सकती है.