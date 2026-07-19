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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 20 जुलाई: दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना, जानिए नोएडा, गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राजधानी दिल्ली में कल से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है. मौसम में आए बदलाव का असर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 19, 2026, 05:39 PM IST

कल का मौसम, 20 जुलाई: दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना, जानिए नोएडा, गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

दिल्ली में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में सोमवार को गरज के साथ बारिश की संभावना.
  • नोएडा में भी 20 जुलाई को आंधी-तूफान के आसार.
  • भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी.

IMD Weather Update 20 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 जुलाई को दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है. IMD के अनुसार, 20 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री आ सकता है. न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा. इससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. बीच-बीच में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण मौसम तेजी से बदल सकता है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

20 जुलाई 2026 को नोएडा में गरज के साथ बारिश और आंधी-तूफान आने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून के असर के कारण दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. नोएडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में सोमवार, 20 जुलाई को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन की शुरुआत हल्की बौछारों के साथ हो सकती है, लेकिन रात के समय मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है जिससे गर्मी से राहत मिलेगी. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को गुरुग्राम में  बादल छाए रहेंगे और रात के समय बारिश होने की प्रबल संभावना है. सक्रिय मानसून और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कल दिनभर मौसम सुहावना बना रहेगा.  अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, कल 20 जुलाई 2026 को फरीदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. दिल्ली-NCR में सक्रिय मानसून के चलते सुबह और दोपहर के समय गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

20 जुलाई 2026 को मेरठ में भारी गरज के साथ आंधी-तूफान और बारिश होने की प्रबल संभावना है. मानसून के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दिनभर में कई बार तेज बौछारें पड़ने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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