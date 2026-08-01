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कल का मौसम, 2 अगस्त: दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, जानिए बारिश को लेकर क्या है IMD का अपडेट

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 2 अगस्त: दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, जानिए बारिश को लेकर क्या है IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, कल 2 अगस्त को दिल्ली में बादलों की लगातार आवाजाही के कारण तेज धूप का असर कम रहेगा. मौसम राहत भरा रहने वाला है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 01, 2026, 05:40 PM IST

कल का मौसम, 2 अगस्त: दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, जानिए बारिश को लेकर क्या है IMD का अपडेट

दिल्ली में 2 अगस्त को बारिश हो सकती है. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना
  • नोएडा में आसमान में बादल छाए रहेंगे
  • गुरुग्राम में दिन में बारिश की संभावना

IMD Weather Update 2 August 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में बताया है कि दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अपने अनुमान में कहा है कि 2 अगस्त, रविवार को कई जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. दिल्ली में 2 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कल के लिए IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है.  मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 2 अगस्त को नोएडा में आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी 71 से  81 प्रतिशत तक बनी रहेगी जिससे उमस भी महसूस होगी. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

रविवार, 2 अगस्त 2026 को गाजियाबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दोपहर के समय गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है. आंधी-तूफान की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 2 अगस्त को दिनभर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के समय बारिश हो सकती है. कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. बारिश के बावजूद उमस काफी बढ़ सकती है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार, कल फरीदाबाद में दोपहर के समय भारी गरज के साथ बारिश हो सकती है. आंधी-तूफान की संभावना भी है. आसमान में ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे. फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मेरठ में 2 अगस्त को शाम के समय बारिश हो सकती है. पूरे दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्तर गभग 74 प्रतिशत होने के कारण लोगों को काफी उमस महसूस हो सकती है.

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