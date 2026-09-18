कल का मौसम, 19 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावनाएं कम, जानिए कितने डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

Kal Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद अब मौसम में एक बार फिर गर्मी और उमस का असर बढ़ने लगा है. आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी.

IMD Weather Update 19 September 2026: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, अब दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में बारिश की संभावनाएं काफी हद तक कम हो गई हैं. आने वाले दिनों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिससे लोगों को तेज धूप से कुछ राहत मिल सकती है. तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी. आईएमडी के अनुसार, 19 सितंबर को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

19 सितंबर 2026 को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है. आसमान में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं. IMD के अनुसार, कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह और शाम के समय मौसम सुहावना रहेगा.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में अच्छी धूप खिलेगी. मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. गाजियाबाद में कल बारिश की संभावना नहीं है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

19 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में भी अच्छी धूप खिलेगी और मौसम साफ रहेगा. मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. रात में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. गुरुग्राम में शनिवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर को फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है और रात के समय न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मौसम मुख्य रूप से साफ और तेज धूप वाला रहेगा. शनिवार को फरीदाबाद में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

IMD के अनुसार, शनिवार को मेरठ में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर के समय उमस बढ़ सकती है. बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है.