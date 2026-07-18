FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दिल्ली में सिकुड़ती जा रही है यमुना, 68 प्रतिशत संकरी हुई, बहाव में भी 89 प्रतिशत की कमी, स्टडी में सामने आई चिंताजनक स्थिति

दिल्ली में सिकुड़ती जा रही है यमुना नदी, 68 प्रतिशत संकरी हुई, बहाव में भी 89 प्रतिशत की कमी, स्टडी में सामने आई चिंताजनक स्थिति

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार के लिए दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया, गरज के साथ बारिश की संभावना

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार के लिए दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया, गरज के साथ बारिश की संभावना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार के लिए दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया, गरज के साथ बारिश की संभावना

Kal Ka Mausam: दिल्ली में रविवार को बारिश की संभावना है लेकिन लोगों को भीषण उमस का सामना भी करना पड़ेगा. नोएडा में बादल छाए रहेंगे और मौसम हल्का ठंडा रहेगा.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 18, 2026, 05:42 PM IST

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार के लिए दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया, गरज के साथ बारिश की संभावना

दिल्ली में रविवार को बारिश हो सकती है. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली के लोग उमस से रहेंगे परेशान.
  • नोएडा में बादल छाए रहेंगे और मौसम हल्का ठंडा रहेगा.
  • मेरठ में कल बारिश की अधिक संभावना है.

IMD Weather Update 19 july 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है. कभी तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है तो कभी अचानक बादल छाने, बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 19 जुलाई के लिए एक बार फिर गर्मी और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हालांकि इस दिन भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD के अनुसार, रविवार को दोपहर और शाम के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा. 19 जुलाई के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

IMD के अनुसार, नोएडा में 19 जुलाई को मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और मौसम हल्का ठंडा रहेगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल नोएडा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दिन में बारिश होने की संभावना करीब 10 प्रतिशत है. रात में गरज के साथ बारिश की संभावना बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में रविवार, 19 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम उमस भरा और थोड़ा गर्म रहेगा. Weather.com के अनुसार, अधिकतम तापमान दिन के समय यह 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रात के समय 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. भारी उमस के कारण दिन में वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी और बेचैनी महसूस हो सकती है. दिन में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना केवल 10 प्रतिशत है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 19 जुलाई 2026 को गुरुग्राम में बादल छाए रहने का अनुमान है. मौसम उमस वाला होगा. तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी. AccuWeather के र्वानुमान के अनुसार, अधिकतम तापमान  34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना बेहद कम है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

19 जुलाई 2026 को फरीदाबाद का मौसम उमस भरा रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे. AccuWeather के अनुसार, फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान दिन के समय यह 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रात के समय 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. रात के समय बारिश की संभावना भी है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

AccuWeather के ताजा अनुमान के अनुसार मेरठ में 19 जुलाई 2026 को मौसम हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही वाला रहेगा. मेरठ में कल बारिश की अधिक संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश से पहले या बाद में काफी उमस महसूस हो सकती है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement