कल का मौसम, 18 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में फिर से बढ़ने लगी गर्मी और उमस, शुक्रवार के लिए जानिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में हाल के दिनों में हुई बारिश से तापमान में अस्थायी राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से उमसभरी गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है.

IMD Weather Update 18 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद अब मौसम में एक बार फिर गर्मी और उमस का असर बढ़ने लगा है. बारिश के बावजूद दिन के तापमान में बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बीच-बीच में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना बनी हुई है. IMD के अनुसार, दिल्ली में 18 सितंबर, शुक्रवार को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

18 सितंबर 2026 को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने की संभावना है. शुक्रवार को नोएडा में बारिश की संभावना काफी कम है. IMD के अनुसार, कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम काफी हद तक शुष्क रहेगा.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में मौसम साफ और आंशिक रूप से धूप वाला रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए दिनभर मौसम शुष्क रहेगा. IMD के अनुसार, शुक्रवार को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

18 सितंबर 2026 को गुरुग्राम का मौसम भी दिल्ली-एनसीआर के अन्य हिस्सों की तरह मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. बारिश की संभावना न के बराबर है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम मुख्य रूप से धूप वाला और शुष्क रहने की उम्मीद है. कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

IMD के अनुसार, शुक्रवार को मेरठ में अच्छी धूप खिलेगी. 18 सितंबर 2026 को मेरठ में पिछले कुछ दिनों में हुई छिटपुट बारिश और बादलों के बाद, बारिश होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है. दिनभर मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा. कल मेरठ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में धूप निकलने और नमी का स्तर अधिक रहने पर तापमान वास्तविक तापमान से अधिक गर्म महसूस हो सकता है.