कल का मौसम 18 जून: दिल्ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! जानें कल कैसा रहेगा मौसम

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में पारा एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. लेकिन इसी बीच IMD ने राहत भरी खबर दी है.

दिल्ली-एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार होने से लोग परेशान

मौसम विभाग ने आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया

अगले एक हफ्ते तक मौसम बदला-बदला रहेगा

आने वाले दिनों में धूप के बावजूद भीषण हीटवेव की कोई आशंका नहीं

IMD Weather Update 18 June 2026: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों को पिछले दिनों आंधी-बारिश के कारण गर्मी से जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है. दिल्ली से लेकर नोएडा और गुरुग्राम तक, एक बार फिर सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं और उमस भरी चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. पारा फिर से 40 डिग्री सेल्सियस की कगार को पार कर चुका है. लेकिन इस झुलसाती धूप के बीच मौसम विभाग (IMD) ने एक ऐसी खबर दी है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होने जा रहा है, जो बहुत जल्द मौसम का मिजाज बदलने वाला है. अगर बात दिल्ली और उससे सटे शहरों की करें, तो गाजियाबाद और नोएडा में सुबह से ही तेज धूप के कारण पसीने छूट रहे हैं. वहीं ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में भी उमस का ग्राफ काफी बढ़ गया है.

नोएडा में कल का मौसम कैसा रहेगा?

गुरुग्राम में भी दोपहर के वक्त गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि इस नए सिस्टम के असर से अगले एक हफ्ते तक इन सभी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा. मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में कल का मौसम कैसा रहेगा?

इस अलर्ट के मुताबिक, कल (18 जून 2026) दोपहर या शाम के वक्त अचानक मौसम करवट ले सकता है. दिल्ली से लेकर मेरठ तक के इलाकों में आसमान में काले बादल छा सकते हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज आंधी चलने की संभावना है. आंधी के साथ ही गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और उमस से फौरी राहत मिलेगी.

मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्य बिंदु

(i) 23 जून, 2026 के आसपास दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।

(ii) इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार में… pic.twitter.com/craIik5NQw — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 17, 2026

भीषण हीटवेव की आशंका नहीं

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हालांकि आने वाले दिनों में धूप के कारण पारे में थोड़ा उछाल आ सकता है, लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद या मेरठ में फिलहाल किसी भीषण हीटवेव की आशंका नहीं है. वहीं दूसरी तरफ, मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को भिगोने के बाद अब मानसून बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ रहा है.

इसी बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली-एनसीआर और मेरठ तक रुक-रुक कर प्री-मानसून जैसी कशिश बनी रहेगी. कुल मिलाकर, भले ही अभी उमस और धूप परेशान कर रही हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में आने वाली आंधी और हल्की बारिश दिल्ली-एनसीआर वालों को बड़ी राहत देने वाली है.



