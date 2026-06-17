FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मेघालय में मिली 'हंटर स्पाइडर', जो जाल बुनने की जगह तेज नजर और बिजली जैसी फुर्ती से करती है शिकार

मेघालय में मिली 'हंटर स्पाइडर', जो जाल बुनने की जगह तेज नजर और बिजली जैसी फुर्ती से करती है शिकार

England vs Croatia Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें इंग्लैंड-क्रोएशिया का मैच? जानें पूरी डिटेल्स

England vs Croatia Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें इंग्लैंड-क्रोएशिया का मैच? जानें पूरी डिटेल्स

रील्स-लाइक्स के डिजिटल गुलाम बन रहे लोग! एक्सपर्ट की चेतावनी- 'इंस्टाग्राम-फेसबुक बन रहा सबसे बड़ा नशा'

इंस्टाग्राम-फेसबुक बन रहा सबसे बड़ा नशा! एक्सपर्ट की चेतावनी- 'शराब, सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम 18 जून: दिल्ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! जानें कल कैसा रहेगा मौसम

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में पारा एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. लेकिन इसी बीच IMD ने राहत भरी खबर दी है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 17, 2026, 06:24 PM IST

कल का मौसम 18 जून: दिल्ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! जानें कल कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में कल कैसा रहेगा मौसम (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली-एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार होने से लोग परेशान
  • मौसम विभाग ने आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया
  • अगले एक हफ्ते तक मौसम बदला-बदला रहेगा
  • आने वाले दिनों में धूप के बावजूद भीषण हीटवेव की कोई आशंका नहीं 

IMD Weather Update 18 June 2026: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों को पिछले दिनों आंधी-बारिश के कारण गर्मी से जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है. दिल्ली से लेकर नोएडा और गुरुग्राम तक, एक बार फिर सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं और उमस भरी चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. पारा फिर से 40 डिग्री सेल्सियस की कगार को पार कर चुका है. लेकिन इस झुलसाती धूप के बीच मौसम विभाग (IMD) ने एक ऐसी खबर दी है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होने जा रहा है, जो बहुत जल्द मौसम का मिजाज बदलने वाला है. अगर बात दिल्ली और उससे सटे शहरों की करें, तो गाजियाबाद और नोएडा में सुबह से ही तेज धूप के कारण पसीने छूट रहे हैं. वहीं ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में भी उमस का ग्राफ काफी बढ़ गया है. 

नोएडा में कल का मौसम कैसा रहेगा?

गुरुग्राम में भी दोपहर के वक्त गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि इस नए सिस्टम के असर से अगले एक हफ्ते तक इन सभी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा. मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 

दिल्ली में कल का मौसम कैसा रहेगा?

इस अलर्ट के मुताबिक, कल (18 जून 2026) दोपहर या शाम के वक्त अचानक मौसम करवट ले सकता है. दिल्ली से लेकर मेरठ तक के इलाकों में आसमान में काले बादल छा सकते हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज आंधी चलने की संभावना है. आंधी के साथ ही गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और उमस से फौरी राहत मिलेगी. 

 

भीषण हीटवेव की आशंका नहीं

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हालांकि आने वाले दिनों में धूप के कारण पारे में थोड़ा उछाल आ सकता है, लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद या मेरठ में फिलहाल किसी भीषण हीटवेव की आशंका नहीं है. वहीं दूसरी तरफ, मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को भिगोने के बाद अब मानसून बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ रहा है. 

इसी बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली-एनसीआर और मेरठ तक रुक-रुक कर प्री-मानसून जैसी कशिश बनी रहेगी. कुल मिलाकर, भले ही अभी उमस और धूप परेशान कर रही हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में आने वाली आंधी और हल्की बारिश दिल्ली-एनसीआर वालों को बड़ी राहत देने वाली है.


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement