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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम 17 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर समेत 20 राज्यों में बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही चिलचिलाती धूप से कल यानी शुक्रवार को राहत मिल सकती है. देश के भर के 20 राज्यों समेत यहां भी आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 16, 2026, 04:38 PM IST

कल का मौसम 17 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर समेत 20 राज्यों में बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Credit Image-AI

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सितंबर माह में दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी मानसून कई इलाकों में पूरी तरह से सक्रिय है, जहां एक तरफ बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है. तो वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर कम दबाव के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बन रही है. इसकी वजह से शुक्रवार को उत्तरप्रदेश से लेकर बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान समेत करीब 20 राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने 80 की रफ्तार से आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कल दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल...

दक्षिण-पश्चिम राजस्थान का लो-प्रेशर के चलते मंडरा रहा खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) एक्टिव हो रहा है, जो उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक अपनी जड़ें फैला रहा है. इसका सीधा असर कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस सिस्टम के हवाटों के टकराने से भारी बारिश से लेकर आंधी तूफान की संभावना काफी बढ़ जाएगी. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक, हर तरफ खतरा दिखाई पड़ता है. इसी को देखते हुए आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया.

दिल्ली और यूपी में उमस के बाद आंधी-तूफान का टॉर्चर

राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन अब राहत के नाम पर आसमान से आफत बरसने के आसार हैं. दिल्ली में तापमान भले ही 35 डिग्री के आसपास बना रहे, मगर बादलों की आवाजाही और तेज हवाएं मूड बदल देंगी. वहीं, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा जैसे जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है. 

पहाड़ों से लेकर समंदर तक में बदलेगा 

मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का कहर देखने को मिल सकता है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, चंबा, कुल्लू और मंडी जैसे इलाकों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का प्रहार हो सकता है. इसके साथ ही उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 

इन राज्यों में है हल्की और तूफानी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और जम्मू कश्मीर समेत 20 राज्यों में आधी और भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में आईएमडी ने अलर्ट जारी करने के साथ ही लोगों को जरूरी न होने पर घरों में रहने की हिदायत दी है.

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