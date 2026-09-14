कल का मौसम, 15 सितंबर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश और बौछारों की संभावना, जानिए IMD का पूर्वानुमान

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 सितंबर को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे. आस-पास के शहरों में हल्की बारिश की संभावना भी है. जानिए मौसम विभाग का मंगलवार के लिए पूर्वानुमान.

IMD Weather Update 15 September 2026: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 15 सितंबर को भी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. IMD के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बदलते मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और प्रदूषण के स्तर में भी कमी दर्ज की जाएगी.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

IMD के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को नोएडा में रुक-रुक कर हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को नोएडा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर से पहले 11 बजे के करीब हल्की बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में मुख्य रूप से धूप खिली रहेगी. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. गाजियाबाद में कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा 70 प्रतिशत के करीब होने के कारण उमस महसूस हो सकती है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

15 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मंगलवार को गुरुग्राम में हल्की बारिश की संभावना केवल 10 प्रतिशत है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मंगलवार, 15 सितंबर को फरीदाबाद में आंशिक रूप से धूप खिली रहेगी. इस दिन लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा. फरीदाबाद में कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा में नमी की मात्रा लगभग 69 रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

IMD के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को मेरठ में मौसम साफ रहेगा. मंगलवार को मेरठ में धूप खिली रहेगी. कुछ समय के लिए बादल भी छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25° डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.