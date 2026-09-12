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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 13 सितंबर: क्या दिल्ली एनसीआर में रविवार को बारिश होगी? जानिए MD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 13 सितंबर को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. तापमान में भी बढ़ोतरी का अनुमान है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 12, 2026, 05:50 PM IST

कल का मौसम, 13 सितंबर: क्या दिल्ली एनसीआर में रविवार को बारिश होगी? जानिए MD का वेदर अपडेट

दिल्ली में रविवार हल्की बारिश हो सकती है. (AI इमेज)

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IMD Weather Update 13 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 90 प्रतिशत तक रहेगी. दिन भर बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश हो सकती है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

IMD के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा लेकिन, दोपहर के समय हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बता दें कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच नोएडा में स्वाइन फ्लू का खतरा भी बना हुआ है. स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिले में स्वाइन फ्लू के 48 नए मरीज सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में जिले में 99 मरीज सक्रिय हैं. 

स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बदलते मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में बदलाव के दौरान वायरल संक्रमण तेजी से फैल सकता है. ऐसे में सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षणों को सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. दोपहर के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की 20 प्रतिशत संभावना है. रविवार को गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

13 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में दिन भर धूप खिलने की संभावना है. शाम के बाद हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा करीब 64 प्रतिशत रहेगी जिससे उमस महसूस होगी. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

13 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है. शाम के बाद हल्की बारिश की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

IMD के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को मेरठ में हल्की बारिश हो सकती है. दिन की शुरुआत धूप के साथ होगी, लेकिन दोपहर के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है. कल मेरठ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

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