कल का मौसम, 12 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की संभावना, तापमान में भी होगी गिरावट, जानिए MD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने 12 सितंबर को दिल्ली में बारिश का अनुमान लगाया है. आईएमडी ने सुबह से दोपहर तक कई जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है.

IMD Weather Update 12 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भी रोक लगेगी. 12 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शनिवार को मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

12 सितंबर 2026 को नोएडा में दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है. दोपहर के समय गरज के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को नोएडा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में मौसम धूप और बादलों की आवाजाही वाला रहेगा. दोपहर के बाद शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है. कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

12 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. IMD के अनुसार, दोपहर के बाद या शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

12 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में मौसम उमस, धूप औप बादलों वाला रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को गाजियाबाद में हल्की बारिश की संभावना भी है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार,12 सितंबर को मेरठ में गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. शनिवार को मेरठ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा मौसम की स्थिति इस क्षेत्र में मॉनसून की धुरी की हलचल से जुड़ी है. इस धुरी के दक्षिण की ओर खिसकने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी हवाओं के हावी होने की संभावना है.