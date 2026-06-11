Kal Ka Mausam: भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, 70 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए कल कैसा रहेगा आपके राज्य का मौसम?

आईएमडी के अनुसार, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और झारखंड समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और भयानक आंधी-तूफान आने की संभावना है.

Weather News 12 June 2026: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, कल यानी 12 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 13 राज्यों में जोरदार बारिश और भयंकर तूफान आने की आशंका है.

इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हरियाणा और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के वायुमंडल में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, जिससे यह मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है. पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है.

दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश का हाल

देश की राजधानी दिल्ली में कल मौसम का मिजाज काफी आक्रामक हो सकता है. यहां भारी बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट है. कल दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है. तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़ और होर्डिंग्स गिर सकते हैं.

यूपी के करीब 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. इनमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सोनभद्र, गोरखपुर और बलिया जैसे जिले शामिल हैं. इन इलाकों में 65 से 70 किमी/घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बिहार और झारखंड में भारी बारिश और तूफान

बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण और पूर्णिया समेत 21 जिलों में 12 और 13 जून को भारी बारिश और तूफान का डबल अलर्ट है. इस दौरान 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

झारखंड के रांची, धनबाद, दुमका, साहेबगंज और जमशेदपुर (पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम) सहित कई जिलों में 50 किमी/घंटे की रफ्तार वाली आंधी और बारिश की संभावना है. रांची में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है.

पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष हिदायत

मौसम विभाग ने पहाड़ों की तरफ रुख करने वाले पर्यटकों को बेहद सावधान रहने की सलाह दी है. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में पारा अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री तक रहेगा.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कांगड़ा और सोलन सहित 9 जिलों में 70 किमी/घंटे की आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है. मनाली में ठंडक काफी बढ़ जाएगी, जहां अधिकतम तापमान 11 डिग्री और न्यूनतम महज 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, किश्तवाड़ और राजौरी जैसे इलाकों में 50 किमी/घंटे की आंधी के साथ पानी बरसेगा. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

अन्य राज्यों का हाल

पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला जैसे जिलों में 50 से 55 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और भारी बारिश की संभावना है. राजस्थान के श्रीगंगानगर, चुरू, कोटा, अजमेर, अलवर और जयपुर जैसे जिलों में 60 से 65 किमी/घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी है. जयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर सहित कई इलाकों में 55 से 60 किमी/घंटे की आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है. भोपाल में पारा अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी तिनसुकिया, लखीमपुर और कोकराझार समेत कई हिस्सों में 65 से 70 किमी/घंटे के झोंकों के साथ भारी बारिश का अनुमान है.