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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 11 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में फिर बादल-बारिश का दौर लौटेगा, जानिए IMD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. कुछ दिनों से खिली धूप के बाद दिल्ली और आस-पास के शहरों में अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 10, 2026, 05:05 PM IST

कल का मौसम, 11 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में फिर बादल-बारिश का दौर लौटेगा, जानिए IMD का वेदर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में फिर शुरू होगी बारिश.  (AI इमेज)

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IMD Weather Update 11 September 2026: मानसून की गतिविधियों में लगातार हो रहे बदलाव के बीच दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं. IMD के अनुसार, दिल्ली में 11 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है. शुक्रवार के लिए हल्की बारिश का अनुमान भी है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 11 सितंबर 2026 को नोएडा में आसमान में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है. शुक्रवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान  26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 11 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है. कल गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना सबसे ज्यादा दोपहर 1:30 बजे के बाद है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

11 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह से लेकर दोपहर तक धूप रहेगी लेकिन, शाम के समय हल्की बारिश के आसार हैं. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

कल फरीदाबाद में दोपहर के बाद बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार,11 सितंबर को मेरठ में शाम के समय हल्की बारिश की संभावना है.  शुक्रवार को मेरठ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. शाम के समय बारिश की संभावना लगभग 55 प्रतिशत तक है जिसे प्रबल माना जाता है. 

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