Kal Ka Mausam: 24 घंटे में 16 राज्यों में मौसम लेगा यू-टर्न, कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा, जानें अपने राज्य का हाल

Kal Ka Mausam 11 June 2026: पूरे उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी और भीषण लू झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग (IMD) ने एक बहुत बड़ी राहत की खबर दी है.

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. जहां एक तरफ उत्तर भारत के लोग सूरज की तपिश और जानलेवा लू से बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत से निकला मॉनसून अब मध्य भारत तक अपनी दस्तक दे चुका है और वहां जमकर बदरा बरस रहे हैं.

इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार (11 जून 2026) के लिए मौसम का ताजा हाल जारी किया है, जो उत्तर भारत के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, जिससे तपती गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी. कई राज्यों में धूलभरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ बरसेंगे बादल

दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में रहने वालों के लिए कल का दिन राहत भरा साबित हो सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के बाद अचानक मौसम पलटेगा. आसमान में काले बादल छाएंगे और कड़कड़ाती बिजली के साथ तेज धूलभरी आंधी चल सकती है. इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और झुलसाने वाली गर्मी से निजात मिलेगी.

पंजाब, हरियाणा और यूपी में ओले गिरने की चेतावनी

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम का रुख बदल जाएगा. इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं. उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे पूर्वी हिस्सा हो या पश्चिमी, दोनों तरफ आंधी-पानी का माहौल रहेगा. यूपी के कई जिलों में तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर तूफान आने और कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है.

पहाड़ों पर भारी बारिश

मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ों पर भी मौसम का कड़ा इम्तिहान है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट है, और वहां 50-60 किमी की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान में मिला-जुला मौसम

वहीं, राजस्थान में कल दो तरह का मौसम देखने को मिलेगा. पूर्वी राजस्थान में जहां अंधड़ के साथ बारिश लोगों को राहत देगी, वहीं पश्चिमी राजस्थान के हिस्से अभी भी धूलभरी आंधी और लू की चपेट में रहेंगे.

बिहार, झारखंड और बंगाल में मॉनसून की झमाझम

मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है. कल इन दोनों राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार और झारखंड को भी मॉनसून ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे कल वहां 50-60 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कई इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा.

पूर्वोत्तर में रेड अलर्ट और मध्य भारत का हाल

पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून का सबसे रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने कल असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कल का दिन राहत भरा रहेगा, जहां गरज-चमक के साथ तेज आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है.

महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत का हाल

महाराष्ट्र में मॉनसून पूरी तरह से पैर पसार चुका है. कल मुंबई, कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि गुजरात में बिजली कड़कने के साथ हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और कर्नाटक में मॉनसून इस समय अपने चरम पर है, जिसके चलते वहां कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कल गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का पूरा अनुमान है.