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कल का मौसम 10 सितंबर 2026: दिल्ली-NCR समेत दर्जनभर राज्यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट 

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम 10 सितंबर 2026: दिल्ली-NCR समेत दर्जनभर राज्यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट 

देश के कई राज्यों में अभी भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हैं. इनमें एमपी से बिहार से लेकर यूपी तक के कई हिस्से शामिल है, जहां हर दिन बारिश हो रही है. कल यानी गुरुवार को दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 09, 2026, 04:20 PM IST

कल का मौसम 10 सितंबर 2026: दिल्ली-NCR समेत दर्जनभर राज्यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट 

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को हल्की बारिश की संभावना. (AI इमेज)

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उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ के आसार बने हुए हैं. नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. वहीं 10 सितंबर यानी कल के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत दर्जन भर राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में हल्की तो वहीं कई क्षेत्रों में झमाझम भारी होने का अनुमान है. ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा सकता है. आइए जानते हैं देश के किन राज्यों में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है...

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तटों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. वहीं चक्रवाती सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के निचले क्षोभमंडल स्तर पर बना हुआ है. इसकी वजह से कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ ही आंधी की संभावना बनी हुई है. उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश के साथ ही आंधी तूफान और बिजली गिराने की संभावना है. 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने देश के दर्जन से भी ज्यादा हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है. कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, कल यानी 10 सितंबर 2026 को देश के राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और केरल तक में हो सकती है. 

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 10 सितंबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां दिन दूसरे या तीसरे पहर में बारिश हो सकती है. दिन की शुरुआत के साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं एनसीआर के इलाके नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद में बारिश की संभावना है. हालांकि इनमें बेहद मामूली और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. 

यूपी से ले​कर बिहार तक के कई इलाकों में बरसात

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से लेकर मथुरा, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, देवरिया, शाहजहांपुर और बहराइच तक में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ ही बारिश हो सकती है. वहीं बिहार की राजधानी पटना से लेकर सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, भागपुल, वैशाली, भोजपुर, पूर्णिया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर, औरंगाबाद, सारण, और दरभंगा में मूसलाधार बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है.

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