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कल का मौसम, 10 जुलाई: दिल्ली में शुक्रवार को भी होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम को लेकर IMD अपडेट

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 10 जुलाई: दिल्ली में शुक्रवार को भी होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम को लेकर IMD अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की सक्रियता के चलते कल भी दिल्ली में मौसम सुहावना बना रहेगा. बीच-बीच में गरज-चमक और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 09, 2026, 05:23 PM IST

कल का मौसम, 10 जुलाई: दिल्ली में शुक्रवार को भी होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम को लेकर IMD अपडेट

दिल्ली में 10 जुलाई को भी होगी बारिश. (AI इमेज)

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  • 10 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना.
  • IMD के अनुसार, नोएडा में भी आंधी-बारिश का अनुमान है.
  • तापमान में गिरावट से उमस और गर्मी से राहत मिलेगी. 

IMD Weather Update 10 july 2026: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. हालांकि बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, सीवर ओवरफ्लो और लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 10 जुलाई को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है. 

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार को सुबह, पूर्वाह्न, दोपहर, शाम और रात के समय गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. आईएमडी के  पूर्वानुमान के अनुसार 10 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हालांकि, कल के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

IMD के अनुसार, नोएडा में शुक्रवार, 10 जुलाई को आसमान में मुख्य रूप से आंशिक बादल छाए रहेंगे. इस दिन मध्यम से लेकर भारी बारिश की भी संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गाजियाबाद में शुक्रवार को रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अनुसार, शुक्रवार को गुरुग्राम में  बादल छाए रहेंगे. इस दिन गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 35° सेल्सियस तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान करीब 28° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद में कल, 10 जुलाई को बारिश की संभावना है. IMD के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान लगभग 34° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

कल शुक्रवार, 10 जुलाई को मेरठ में बादल छाए रहने और गरज के साथ भारी बारिश या आंधी आने की संभावना है. तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. अधिकतम तापमान करीब 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28° के आसपास रहने का अनुमान है. 

देश के मौसम का हाल

IMD ने बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना है.पूर्वोत्तर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की आशंका है, जबकि झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना है.

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