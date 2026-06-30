कल का मौसम, 1 जुलाई: दिल्ली में तापमान 7 से 8 डिग्री कम होगा, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के अनुसार, 1 जुलाई से दिल्ली में बारिश का दौर शुरू होगा. अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी.

आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में गिरावट होगी.

1 जुलाई को दिल्ली-नोएडा में बारिश की संभावना है.

आने वाले कई दिनों तक एनसीआर में मौसम सुहावना रहेगा.

IMD Weather Update 1 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में दिल्ला का पारा करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाएगा. इसके साथ ही मॉनसून की गतिविधियां भी तेज होंगी. IMD ने बताया है कि 1 जुलाई , बुधवार को मौसम सुहावना रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बुधवार को आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा तथा मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने दोपहर और शाम के समय तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 जुलाई, बुधवार को नोएडा में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुसार, कल अधिकतम तापमान लगभग 35° सेल्सियस से 36° सेल्सियस रहेगा. न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस के आस-पास रहेगा. दिन में हल्की बारिश या बौछारें पड़ने के आसार हैं. रात में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 जुलाई, बुधवार को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान लगभग 30° सेल्सियस रहने की संभावना है. बुधवार को दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. पूरे दिन रुक-रुक कर भी बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान लगभग 28° सेल्सियस रहेगा.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

गुरुग्राम में 1 जुलाई, बुधवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 जुलाई को गुरुग्राम में अधिकतम तापमान लगभग 31° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना लगभग 35%-45% बताई गई है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद में एक जुलाई को मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रह सकते हैं.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मेरठ में कल यानी 1 जुलाई, बुधवार को मौसम सुहावना होगा और गर्मी से राहत मिलेगी. इस दिन बादल छाए रहने और हल्की बारिश का भी अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मेरठ में कल अधिकतम तापमान 35° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27° सेल्सियस रहेगा. दिन में हल्की बारिश की संभावना है. रात के समय तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हो सकती है.