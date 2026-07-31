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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 1 अगस्त: गर्मी और उमस से राहत नहीं, दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना है लेकिन लोगों को दिन भर उमस का सामना करना पड़ सकता है. नोएडा और गाजियाबाद में भी अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 31, 2026, 06:15 PM IST

कल का मौसम, 1 अगस्त: गर्मी और उमस से राहत नहीं, दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

दिल्ली में बारिश के बावजूद सता रही है उमस. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में 1 अगस्त को बूंदाबांदी की संभावना
  • नोएडा में आसमान में बादल छाए रहेंगे
  • गाजियाबाद में कल गरज के साथ बारिश की संभावना


IMD Weather Update 1 August 2026: दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हल्की बारिश के बावजूद लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल पा रही है. दिल्ली में बारिश होने के बाद कुछ समय के लिए मौसम सुहावना हो रहा है लेकिन, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण लोगों को पहले से अधिक उमस का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 1 अगस्त को भी हालात ऐसे ही रहेंगे. शनिवार को अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.  भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 1 अगस्त को नोएडा में आसमान में बादल छाए रहेंगे. बारिश की संभावना है लेकिन उमस बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना दिन के समय ज्यादा है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

कल गाजियाबाद में छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. IMD के अपडेट के अनुसार, शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा. उमस के कारण लोगों को बाहर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दिन में आंधी की भी संभावना है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 1 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अत्यधिक उमस के कारण लोगों को गर्मी का अहसास ज्यादा होगा.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, कल फरीदाबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है. IMD ने बताया है कि शनिवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मेरठ में 1 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश का अनुमान है. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 32  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.  हवा में अत्यधिक नमी होने के कारण उमस ज्यादा रहेगी. दोपहर के वक्त बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है. 

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