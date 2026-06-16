कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

साल 2026 की पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है और तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है.

44 शिव भक्तों का पहला जत्था सोमवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया

विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यह यात्रा इस बार सिक्किम के नाथू ला रूट से हो रही है

उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे की तुलना में पैदल ट्रैकिंग कम होने के कारण ये बुजुर्गों के लिए काफी आरामदायक

सुरक्षा के लिए सख्त नियम, साथ ही होगी डिजिटल ट्रैकिंग

हर शिव भक्त की यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार बाबा बर्फानी के घर यानी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा जरूर करे. अगर आप भी इस साल या आने वाले समय में इस अलौकिक यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और सुखद खबर है. साल 2026 की पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक शंखनाद हो चुका है.

देश के कोने-कोने से आए भोले के भक्तों का पहला जत्था सोमवार (15 जून 2026) को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है, जहां पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया. कुल 44 तीर्थयात्री, 32 पुरुष और 12 महिलाएं, संपर्क अधिकारियों, सहायक कर्मचारियों और चिकित्सा टीमों के साथ सिक्किम की राजधानी पहुंचे. इस बार की यात्रा पहले के मुकाबले कई मायनों में अलग और नए नियमों से बंधी हुई है.

गंगटोक में जोरदार स्वागत, नाथू ला दर्रे से होगी एंट्री

विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली यह यात्रा इस बार सिक्किम के प्रसिद्ध नाथू ला दर्रे के रास्ते हो रही है. गंगटोक पहुंचे पहले जत्थे के यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय प्रशासन और सिक्किम पर्यटन विभाग ने सिक्किमी परंपरा के अनुसार खादा (एक प्रकार का पवित्र स्कार्फ) पहनाकर और मंत्रोच्चार के साथ यात्रियों का स्वागत किया. यहां से सभी यात्रियों को आगे की चढ़ाई के लिए भेजा जाएगा. इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बुजुर्गों के लिए काफी आरामदायक माना जाता है क्योंकि इसमें उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के मुकाबले पैदल ट्रैकिंग कम करनी पड़ती है.

STORY | First batch of pilgrims for Kailash Mansarovar via Nathu La arrive in Gangtok



The first batch of 44 pilgrims arrived in Gangtok ahead of their scheduled onward journey to Kailash Mansarovar via Nathu La Pass on June 20, officials said. The pilgrims were accorded a warm… pic.twitter.com/dKvOVRE9LW June 16, 2026

जानिए नए नियम और गाइडलाइंस

सुरक्षा और सेहत के लिहाज से इस साल की यात्रा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. चूंकि यह यात्रा समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर होती है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, इसलिए सरकार और प्रशासन ने नियमों को और सख्त कर दिया है.

सख्त मेडिकल और फिटनेस टेस्ट- अब गंगटोक पहुंचने के बाद भी सभी तीर्थयात्रियों का एक कड़ा और अंतिम मेडिकल चेकअप किया जा रहा है. अगर किसी भी यात्री को हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ या दिल से जुड़ी कोई मामूली समस्या भी पाई जाती है, तो उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अब गंगटोक पहुंचने के बाद भी सभी तीर्थयात्रियों का एक कड़ा और अंतिम मेडिकल चेकअप किया जा रहा है. अगर किसी भी यात्री को हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ या दिल से जुड़ी कोई मामूली समस्या भी पाई जाती है, तो उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एक्यूट माउंटेन सिकनेस प्रोटोकॉल- पहाड़ों पर अचानक तबीयत बिगड़ने से बचाने के लिए यात्रियों को ऊंचाई वाले इलाकों में दो से तीन दिन रोककर वहां के माहौल में ढलने का वक्त दिया जा रहा है.

पहाड़ों पर अचानक तबीयत बिगड़ने से बचाने के लिए यात्रियों को ऊंचाई वाले इलाकों में दो से तीन दिन रोककर वहां के माहौल में ढलने का वक्त दिया जा रहा है. डिजिटल ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक- सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस बार यात्रियों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि चीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी हर एक यात्री की लोकेशन और सुरक्षा पर नजर रखी जा सके.

सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस बार यात्रियों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि चीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी हर एक यात्री की लोकेशन और सुरक्षा पर नजर रखी जा सके. प्लास्टिक और कचरे पर पूरी रोक- कैलाश मानसरोवर की पवित्रता और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए यात्रियों को अपने साथ सिंगल-यूज प्लास्टिक ले जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है.

कौन कर सकता है ये यात्रा?

कैलाश मानसरोवर की कठिन डगर को देखते हुए आवेदन के लिए ये शर्तें तय की गई हैं-

नागरिकता- आवेदन के लिए केवल भारतीय नागरिक ही योग्य हैं, जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो.

आवेदन के लिए केवल भारतीय नागरिक ही योग्य हैं, जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो. उम्र का दायरा- 1 जनवरी 2026 तक आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए.

1 जनवरी 2026 तक आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए. फिटनेस- बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 25 या उससे नीचे होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक शारीरिक-मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हो.

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 25 या उससे नीचे होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक शारीरिक-मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हो. आवेदन- विदेश मंत्रालय (MEA) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.



चीन की तरफ से भी हैं कड़े नियम

कैलाश मानसरोवर का मुख्य हिस्सा तिब्बत (चीन) में आता है, इसलिए चीनी अथॉरिटी ने भी वीजा और पासपोर्ट नियमों को लेकर कड़ाई दिखाई है. यात्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल उन्हीं रास्तों और गाइडलाइंस का पालन करें जो विदेश मंत्रालय द्वारा तय किए गए हैं. भले ही इस बार नियम थोड़े कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन यह सब शिव भक्तों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए ही है.