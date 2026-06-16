FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
इंडियन एयरफोर्स अपना खुद का ड्रोन इकोसिस्टम बनाएगी, पाकिस्तान से सैकड़ों किमी दूर इस एयरबेस पर होगा प्रोडक्शन

इंडियन एयरफोर्स अपना खुद का ड्रोन इकोसिस्टम बनाएगी, पाकिस्तान से सैकड़ों किमी दूर इस एयरबेस पर होगा प्रोडक्शन

कौन हैं भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह? जिन्होंने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में रचा इतिहास

कौन हैं भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह? जिन्होंने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में रचा इतिहास

100 नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी! 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा? 

100 नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी! 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

साल 2026 की पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है और तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 16, 2026, 04:04 PM IST

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

कैलाश मानसरोवर यात्रा (Image Source- https://www.kmy.gov.in)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 44 शिव भक्तों का पहला जत्था सोमवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया
  • विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यह यात्रा इस बार सिक्किम के नाथू ला रूट से हो रही है 
  • उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे की तुलना में पैदल ट्रैकिंग कम होने के कारण ये बुजुर्गों के लिए काफी आरामदायक
  • सुरक्षा के लिए सख्त नियम, साथ ही होगी डिजिटल ट्रैकिंग

हर शिव भक्त की यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार बाबा बर्फानी के घर यानी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा जरूर करे. अगर आप भी इस साल या आने वाले समय में इस अलौकिक यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और सुखद खबर है. साल 2026 की पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक शंखनाद हो चुका है.

देश के कोने-कोने से आए भोले के भक्तों का पहला जत्था सोमवार (15 जून 2026) को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है, जहां पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया. कुल 44 तीर्थयात्री, 32 पुरुष और 12 महिलाएं, संपर्क अधिकारियों, सहायक कर्मचारियों और चिकित्सा टीमों के साथ सिक्किम की राजधानी पहुंचे. इस बार की यात्रा पहले के मुकाबले कई मायनों में अलग और नए नियमों से बंधी हुई है.  

गंगटोक में जोरदार स्वागत, नाथू ला दर्रे से होगी एंट्री

विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली यह यात्रा इस बार सिक्किम के प्रसिद्ध नाथू ला दर्रे के रास्ते हो रही है. गंगटोक पहुंचे पहले जत्थे के यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय प्रशासन और सिक्किम पर्यटन विभाग ने सिक्किमी परंपरा के अनुसार खादा (एक प्रकार का पवित्र स्कार्फ) पहनाकर और मंत्रोच्चार के साथ यात्रियों का स्वागत किया. यहां से सभी यात्रियों को आगे की चढ़ाई के लिए भेजा जाएगा. इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बुजुर्गों के लिए काफी आरामदायक माना जाता है क्योंकि इसमें उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के मुकाबले पैदल ट्रैकिंग कम करनी पड़ती है.  

 

जानिए नए नियम और गाइडलाइंस

सुरक्षा और सेहत के लिहाज से इस साल की यात्रा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. चूंकि यह यात्रा समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर होती है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, इसलिए सरकार और प्रशासन ने नियमों को और सख्त कर दिया है. 

  • सख्त मेडिकल और फिटनेस टेस्ट- अब गंगटोक पहुंचने के बाद भी सभी तीर्थयात्रियों का एक कड़ा और अंतिम मेडिकल चेकअप किया जा रहा है. अगर किसी भी यात्री को हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ या दिल से जुड़ी कोई मामूली समस्या भी पाई जाती है, तो उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • एक्यूट माउंटेन सिकनेस प्रोटोकॉल- पहाड़ों पर अचानक तबीयत बिगड़ने से बचाने के लिए यात्रियों को ऊंचाई वाले इलाकों में दो से तीन दिन रोककर वहां के माहौल में ढलने का वक्त दिया जा रहा है.
  • डिजिटल ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक- सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस बार यात्रियों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि चीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी हर एक यात्री की लोकेशन और सुरक्षा पर नजर रखी जा सके.
  • प्लास्टिक और कचरे पर पूरी रोक- कैलाश मानसरोवर की पवित्रता और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए यात्रियों को अपने साथ सिंगल-यूज प्लास्टिक ले जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है. 

कौन कर सकता है ये यात्रा?

कैलाश मानसरोवर की कठिन डगर को देखते हुए आवेदन के लिए ये शर्तें तय की गई हैं-

  • नागरिकता- आवेदन के लिए केवल भारतीय नागरिक ही योग्य हैं, जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो.
  • उम्र का दायरा- 1 जनवरी 2026 तक आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए.
  • फिटनेस- बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 25 या उससे नीचे होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक शारीरिक-मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हो.
  • आवेदन- विदेश मंत्रालय (MEA) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.
     

चीन की तरफ से भी हैं कड़े नियम

कैलाश मानसरोवर का मुख्य हिस्सा तिब्बत (चीन) में आता है, इसलिए चीनी अथॉरिटी ने भी वीजा और पासपोर्ट नियमों को लेकर कड़ाई दिखाई है. यात्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल उन्हीं रास्तों और गाइडलाइंस का पालन करें जो विदेश मंत्रालय द्वारा तय किए गए हैं. भले ही इस बार नियम थोड़े कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन यह सब शिव भक्तों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए ही है. 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement