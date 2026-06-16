कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

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साल 2026 की पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है और तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है.
हर शिव भक्त की यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार बाबा बर्फानी के घर यानी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा जरूर करे. अगर आप भी इस साल या आने वाले समय में इस अलौकिक यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और सुखद खबर है. साल 2026 की पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक शंखनाद हो चुका है.
देश के कोने-कोने से आए भोले के भक्तों का पहला जत्था सोमवार (15 जून 2026) को सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है, जहां पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया. कुल 44 तीर्थयात्री, 32 पुरुष और 12 महिलाएं, संपर्क अधिकारियों, सहायक कर्मचारियों और चिकित्सा टीमों के साथ सिक्किम की राजधानी पहुंचे. इस बार की यात्रा पहले के मुकाबले कई मायनों में अलग और नए नियमों से बंधी हुई है.
विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली यह यात्रा इस बार सिक्किम के प्रसिद्ध नाथू ला दर्रे के रास्ते हो रही है. गंगटोक पहुंचे पहले जत्थे के यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय प्रशासन और सिक्किम पर्यटन विभाग ने सिक्किमी परंपरा के अनुसार खादा (एक प्रकार का पवित्र स्कार्फ) पहनाकर और मंत्रोच्चार के साथ यात्रियों का स्वागत किया. यहां से सभी यात्रियों को आगे की चढ़ाई के लिए भेजा जाएगा. इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बुजुर्गों के लिए काफी आरामदायक माना जाता है क्योंकि इसमें उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के मुकाबले पैदल ट्रैकिंग कम करनी पड़ती है.
STORY | First batch of pilgrims for Kailash Mansarovar via Nathu La arrive in Gangtok
The first batch of 44 pilgrims arrived in Gangtok ahead of their scheduled onward journey to Kailash Mansarovar via Nathu La Pass on June 20, officials said. The pilgrims were accorded a warm… pic.twitter.com/dKvOVRE9LW— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026
सुरक्षा और सेहत के लिहाज से इस साल की यात्रा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. चूंकि यह यात्रा समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर होती है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, इसलिए सरकार और प्रशासन ने नियमों को और सख्त कर दिया है.
कैलाश मानसरोवर की कठिन डगर को देखते हुए आवेदन के लिए ये शर्तें तय की गई हैं-
कैलाश मानसरोवर का मुख्य हिस्सा तिब्बत (चीन) में आता है, इसलिए चीनी अथॉरिटी ने भी वीजा और पासपोर्ट नियमों को लेकर कड़ाई दिखाई है. यात्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल उन्हीं रास्तों और गाइडलाइंस का पालन करें जो विदेश मंत्रालय द्वारा तय किए गए हैं. भले ही इस बार नियम थोड़े कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन यह सब शिव भक्तों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए ही है.