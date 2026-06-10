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टू-फ्रंट वॉर की तैयारी! LAC से लेकर LOC तक, एक साथ दो दुश्मनों को धूल चटाने आ रही 'K9 वज्र', चीन-पाक में खलबली

भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमानों के ऐतिहासिक सौदे के बाद, अब केंद्र सरकार थल सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 10, 2026, 05:12 PM IST

टू-फ्रंट वॉर की तैयारी! LAC से लेकर LOC तक, एक साथ दो दुश्मनों को धूल चटाने आ रही 'K9 वज्र', चीन-पाक में खलबली

K9 वज्र (Image Source- X/@SpokespersonMoD)

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  • 23,000 करोड़ की लागत से 300 नई 'K9 वज्र-टी' ऑटोमैटिक तोपें खरीदने की तैयारी
  • तोप ने लद्दाख की कड़ाके की ठंड और ऊंचे पहाड़ों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सेना का भरोसा जीता
  • चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने की भारत की रणनीति का बनेगी अहम हिस्सा 
  • वर्तमान में सेना के पास 100 तोपें मौजूद हैं और 100 की मंजूरी पहले मिल चुकी है

भारतीय सेना को और भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है. हाल ही में वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों के बड़े सौदे को हरी झंडी मिली थी, और अब खबर है कि थल सेना के लिए भी सरकार की तिजोरी खुलने वाली है. भारतीय सेना करीब 23,000 करोड़ रुपये खर्च करके 300 नई 'K9 वज्र-टी' ऑटोमैटिक तोपें खरीदने का मन बना रही है. अगर इस प्रस्ताव को फाइनल मंजूरी मिल जाती है, तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी.

राफेल के बाद अब थल सेना की बारी

पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी फौज को नया और मॉडर्न लुक देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. पहले वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल शामिल हुए, फिर नौसेना के लिए राफेल मरीन का रास्ता साफ हुआ, और अब एयरफोर्स के लिए 114 और राफेल आ रहे हैं. इस सब के बाद अब पूरा ध्यान जमीन पर लड़ने वाली हमारी आर्मी की मारक क्षमता बढ़ाने पर है.

यही वजह है कि K9 वज्र तोपों की एक बहुत बड़ी खेप खरीदने का प्लान चल रहा है. डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम 'टू-फ्रंट वार' यानी चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मनों से एक साथ लोहा लेने की भारत की रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा है.

क्यों खास है 300 नई तोपों का यह प्रस्ताव?

रक्षा गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, सेना ने 300 और K9 वज्र हॉवित्जर तोपों को शामिल करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है. लगभग 23,000 करोड़ रुपये का यह प्रस्ताव बहुत जल्द रक्षा खरीद बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा. अगर इसे हरी झंडी मिलती है, तो यह देश के इतिहास में तोपों की सबसे बड़ी खरीदारियों में से एक होगी.

दरअसल, K9 वज्र ने पिछले कुछ समय में सेना का दिल जीत लिया है. शुरुआत में इसे रेतीले और मैदानी इलाकों के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी बढ़ी, तो इसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात किया गया. कड़ाके की ठंड और ऊंचे पहाड़ों पर भी इस तोप ने जो दमदार परफॉर्मेंस दी, उसने सेना के बड़े अफसरों को हैरान कर दिया. बस इसी भरोसे की वजह से सेना अब इन्हें बड़ी संख्या में अपने पास रखना चाहती है.

आखिर K9 वज्र में ऐसा क्या है?

K9 वज्र-टी एक 155 मिमी की बेहद आधुनिक स्वचालित तोप है. यह टैंक की तरह चेन पर चलती है, जिससे यह जंग के मैदान में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से आगे बढ़ सकती है. इसकी सबसे जादुई खूबी है शूट एंड स्कूट, यानी दुश्मन पर गोले दागो और तुरंत वहां से नौ दो ग्यारह हो जाओ. इससे दुश्मन को संभलने और जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलता. आज के दौर की जंग में यह खूबी किसी भी सेना के लिए गेम चेंजर साबित होती है.

फिलहाल सेना के पास कितनी तोपें हैं?

अभी भारतीय सेना के पास 100 K9 वज्र तोपें तैनात हैं. इसके अलावा, साल 2024 में 7,629 करोड़ रुपये की लागत से 100 और तोपें खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है. अब अगर यह नया 300 तोपों वाला प्रस्ताव भी पास हो जाता है, तो सेना के पास इन घातक तोपों का एक बहुत बड़ा कुनबा तैयार हो जाएगा, जो भारतीय आर्टिलरी को इतिहास की सबसे बड़ी ताकत देगा.

'मेक इन इंडिया' का बेहतरीन उदाहरण

खास बात यह है कि इस तोप को भारत में ही बनाया जाता है. इसे देश की जानी-मानी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो दक्षिण कोरिया की कंपनी हनव्हा एयरोस्पेस के साथ मिलकर तैयार करती है. इसमें भारतीय कल-पुर्जों का इस्तेमाल लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को सच करता है.

चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

भारत की नजरें दोनों सीमाओं पर टिकी हैं. एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं. ऐसे में दूर तक सटीक निशाना लगाने वाली तोपों की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. K9 वज्र दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है. 

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