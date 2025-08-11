सिंधिया Vs दिग्विजयः दो सदी पहले लड़ाई के मैदान में शुरू हुई दुश्मनी की कहानी

शुक्रवार को भोपाल में 'महाराज' ने कुछ ऐसा कर दिया कि 'राजा साहब' की कसम तो टूट ही गई, एमपी में सियासी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया. यह आश्चर्यजनक था क्योंकि राजा साहब तो मंच पर नहीं बैठने की कसम खा चुके थे. दूसरी बात यह भी कि महाराज के साथ उनकी खानदानी अदावत किसी से छिपी नहीं है. इसके बावजूद महाराज अचानक मंच से उतर कर आए, सामने बैठे राजा साहब को उठाया और अपने साथ मंच पर ले गए. बाद में पूछे जाने पर राजा साहब ने ये भी कह दिया कि महाराज तो उनके बेटे जैसे हैं. अब ये बात और है कि कभी महाराज के पिता ने खुद कहा था कि वे राजा साहब से डरते हैं. महाराज और राजा साहब के परिवार की ये दुश्मनी अब राजनीतिक भले हो, लेकिन इसकी जड़ें दो शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी हैं.

ग्वालियर के अधीन था राघोगढ़

हम बात कर रहे हैं महाराज यानी ग्वालियर राजपरिवार के मौजूदा कर्ता-धर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजा साहब यानी राघोगढ़ राजपरिवार के प्रमुख दिग्विजय सिंह की. इन दोनों परिवारों की सियासी दुश्मनी से कोई अंजान नहीं है. दोनों सालों तक एक ही पार्टी में रहे, लेकिन कभी उनके दिल नहीं मिले. अब तो दोनों की राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी अलग-अलग हैं. सिंधिया की ग्वालियर रियासत और दिग्विजय की राघोगढ़ रियासत के बीच रिश्ते हमेशा विरोधाभासों भरे रहे हैं. एक समय था जब राघोगढ़, ग्वालियर रियासत के अधीन था. राघोगढ़ के राजा ग्वालियर रियासत के लिए राजस्व वसूली का काम करते थे. दोनों की दुश्मनी कभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन दोनों एक-दूसरे के खिलाफ किलेबंदी से परहेज नहीं करते थे. राजनीति में भी सिंधिया परिवार और दिग्विजय के रिश्ते ऐसे ही रहे हैं. ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया, दिग्विजय को अपना राजनीतिक दुश्मन मानते थे. इसके बावजूद उनकी मौत के बाद जब ज्योतिरादित्य ने राजनीति में एंट्री ली तो दिग्विजय ने उन्हें खुला समर्थन दिया था. तब दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य को तराशा हुआ हीरा बताया था. हालांकि, पार्टी आलाकममान के निर्देश पर जागा ये प्यार ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सका.

युद्ध के मैदान से शुरू हुई दुश्मनी

वर्ष 1802 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा दौलतराव सिंधिया ने राघोगढ़ रियासत के सातवें राजा जय सिंह को हराया था. इसके बाद ही राघोगढ़ राजघराना, ग्वालियर के अधीन आया था. दोनों परिवारों के संबंधों में खटास की शुरुआत यहीं से मानी जाती है. आजादी के बाद राजशाही का अंत हुआ तो राजपरिवारों के सियासत में एंट्री की शुरुआत हुई. इसमें राघोगढ़ ने ग्वालियर से बाजी मार ली. राघोगढ़ के तत्कालीन राजा और दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह ने साल 1951 में चुनाव लड़ा और जीते. दूसरी ओर, सिंधिया घराना 1957 में राजनीति में आया. 1957 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयाराजे सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ीं और जीत हासिल की. 1966 में बस्तर के राजा की हत्या के बाद विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और जनसंघ में शामिल हो गईं. 1971 में दिग्विजय सिंह ने राजनीति में कदम रखा और चुनाव जीत गए. 1971 में ही ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी राजनीति में आए.

दिग्विजय ने माधवराव का रोका रास्ता

दिग्विजय का परिवार राजनीति में पहले आया, लेकिन तब राजनीति में ज्यादा दबदबा सिंधिया परिवार का था. विजयाराजे जनसंघ की प्रभावशाली नेता थीं तो संजय गांधी की दोस्ती के सहारे माधवराव कांग्रेस में लगातार आगे बढ़ रहे थे. दूसरी ओर, दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक गुरु अर्जुन सिंह की छत्रछाया में एक्टिव थे. 1993 में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते समय माधवराव सीएम पद के दावेदार थे. कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक से पहले माधवराव का हेलिकॉप्टर तैयार था, लेकिन अर्जुन सिंह के सहारे दिग्विजय ने खेल पलट दिया. माधवराव को मरते दम तक मलाल रहा कि दिग्विजय के चलते वे एमपी के सीएम नहीं बन पाए. दिग्विजय का मुख्यमंत्री बनना उनके लिए ज्यादा टीस देने वाला था क्योंकि महाराज के रहते राजा साहब को कमान मिलना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ. वहीं, सूबे की सियासत में कहा जाने लगा कि राघोगढ़ राजघराने ने ग्वालियर राज परिवार से अपनी हार का हिसाब चुका लिया.

दिग्गी के चलते ज्योतिरादित्य ने छोड़ी कांग्रेस

सिंधिया और दिग्विजय के परिवारों के बीच राजसी प्रतिद्वंद्विता समय के साथ राजनीतिक दुश्मनी में तब्दील हो गई. दोनों परिवार के सदस्य एक-दूसरे पर बिलकुल भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन कभी खुलकर इस जताते नहीं थे. माधवराव सिंधिया ने कभी खुलकर दिग्विजय का विरोध नहीं किया. दिग्विजय भी वैसे तो सिंधिया परिवार को पटकनी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन आमना-सामना होने पर सम्मान में कोई कमी नहीं रखते थे. ज्योतिरादित्य की सियासी एंट्री के बाद दोनों के बीच अघोषित समझौता हुआ कि वे एक-दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते थे. 2006 में दिग्विजय ने सिंधिया परिवार पर हमला बोलकर ये समझौता तोड़ा तो ज्योतिरादित्य उनके क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने लगे. आखिरकार, मामला आलाकमान तक पहुंचा और दिग्विजय को पूरे प्रदेश में रैलियां करने का इरादा त्यागना पड़ा. इतना ही नहीं, इसके बाद वे कई साल तक एमपी की सियासत से दूर हो गए. दिग्विजय तब तो चुप रहे, लेकिन वे मौके का इंतजार करते रहे. ये मौका उन्हें 2018 में मिला जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई. ज्योतिरादित्य सीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन दिग्विजय ने बाजी पलट दी. दिग्विजय के समर्थक विधायकों ने कमलनाथ का समर्थन कर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया. दिग्विजय का बदला यहीं खत्म नहीं हुआ. कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने परदे के पीछे से ऐसा खेल खेला कि ज्योतिरादित्य को अंततः कांग्रेस छोड़नी पड़ी. दिग्विजय ने ऐसा बदला लिया कि ज्योतिरादित्य को वह पार्टी ही छोड़नी पड़ी जिसके साथ उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया था.

जारी है संबंधों में विरोधाभास

पार्टी बदलने के बाद भी दोनों के संबंधों में विरोधाभास खत्म नहीं हुआ. कांग्रेस छोड़ने से पहले ज्योतिरादित्य एमपी सरकार और पार्टी आलाकमान से खफा थे, लेकिन इसकी जड़ में भी दिग्विजय ही थे. ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने का तात्कालिक कारण भी वही थे. दरअसल, ज्योतिरादित्य राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के फर्स्ट कैंडिडेट बनना चाहते थे. दिग्विजय ने उन्हें इसमें सफल नहीं होने दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा कैंडिडेट बनाया. जब दोनों जीतकर सदन में पहुंचे तो ऐसे मिले जैसे कोई दुश्मनी ही नहीं हो. थोड़े दिनों बाद दिग्विजय ने सदन में कहा कि सिंधिया किसी भी पार्टी में रहें, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है. दूसरी ओर, वे अपनी सभाओं में सिंधिया घराने पर गद्दारी का खुलकर आरोप लगाने लगे. दूसरी ओर, ज्योतिरादित्य भी उन्हें बीजेपी की तरह मिस्टर बंटाधार कहने लगे. दोनों परिवारों के बीच अदावत उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है. इसीलिए जब सिंधिया अपने साथ दिग्विजय को मंच पर लेकर जाते हैं तो इसके सियासी मायने निकाले जाने लगते हैं.

