Jyotiraditya Scindia ने थामा बल्ला, मारा ऐसा गजब शॉट, फूट गया भाजपा कार्यकर्ता का सिर

डीएनए हिंदी: Madhya Pradesh News- मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia) का क्रिकेटर बनना एक भाजपा कार्यकर्ता को भारी पड़ गया. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बल्ले से ऐसा करारा शॉट लगाया कि गेंद सीधे भाजपा कार्यकर्ता के सिर में जा लगी और वह गंभीर घायल हो गया. आनन-फानन में उसे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. बाद में ज्योतिरादित्य ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल कार्यकर्ता विकास मिश्रा का हालचाल पूछा.

रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आए थे सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर रीवा में एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का शिलान्यास करने आए थे. हवाई पट्टी का शिलान्यास करने के बाद वे इटौरा में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) की तरफ से बनाए गए माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण गए. वहां लोकार्पण के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे बल्ले से शॉट खेलने के लिए कहा. सिंधिया मैदान के बीच में बैट लेकर पहुंच गए तो उनके चारों तरफ कार्यकर्ताओं व अन्य मेहमानों की भीड़ जुट गई.

Local BJP worker Vikas Mishra hurt on forehead while trying to catch the ball hit by union minister Jyotiraditya Scindia in Rewa district of MP. After inaugurating cricket stadium in Itaura (Rewa) showcased his batting skills. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/S2VJQd4yKJ