51st Chief Justice Of India: जस्टिस संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें सपथ दिलाई. उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया और अब उनका कार्यकाल सात महीने यानी, 13 मई 2025 तक रहेगा. जनवरी 2019 दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए गए जस्टिस खन्ना ने अपने लंबे कार्यकाल में कई अहम फैसले सुनाए हैं.

प्रमुख फैसलों में इलेक्टोरल बॉन्ड, अनुच्छेद 370 शामिल

#WATCH | Delhi: Justice Sanjiv Khanna took oath as the 51st Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan in the presence of President Droupadi Murmu, PM Narendra Modi and other dignitaries. pic.twitter.com/PbFsB3WVVg