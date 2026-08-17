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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

4 महीने में 10 केस और 22 फांसी की सजा... जानें कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर, जिनका ज्ञानवापी मामले से भी जुड़ा था नाम

मुजफ्फरनगर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने पिछले चार महीनों में 10 मामलों में 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. जघन्य अपराधों पर उनके कड़े फैसलों ने सुर्खियां बटोरी हैं.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 17, 2026, 04:28 PM IST

4 महीने में 10 केस और 22 फांसी की सजा... जानें कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर, जिनका ज्ञानवापी मामले से भी जुड़ा था नाम

 जज रवि कुमार दिवाकर, AI Modified Photo 

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  • जज रवि कुमार दिवाकर ने 4 महीने में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई है.
  • वे मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं.
  • उन्होंने हत्या, लूट और अपहरण के 10 बड़े केस निपटाए हैं.
  • सबसे पुराना मामला 1999 का था.
  • जज दिवाकर पहले वाराणसी के ज्ञानवापी केस में सर्वे का आदेश देने के लिए चर्चा में रहे थे.

Judge Ravi Kumar Diwakar Verdicts: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिछले चार महीनों में न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे देश के कानूनी गलियारों में हो रही है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर ने महज 120 दिनों के भीतर 10 अलग-अलग आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए कुल 22 दोषियों को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई है. इन फैसलों में हत्या, अपहरण और लूट जैसी जघन्य वारदातें शामिल थीं, जिनमें से कई मामले दशकों से लंबित पड़े थे.

कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

रवि कुमार दिवाकर मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं. उन्होंने बी.कॉम और एल.एल.एम (LLM) की डिग्री हासिल की है और साल 2009 में आज़मगढ़ में अतिरिक्त सिविल जज के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. नवंबर 2025 से वे मुजफ्फरनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

रवि कुमार दिवाकर पहली बार चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने साल 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का ऐतिहासिक आदेश दिया था. अब मुजफ्फरनगर में उनके द्वारा दी जा रही एक के बाद एक सजा ने उन्हें दोबारा सुर्खियों में ला दिया है.

किन मामलों में लिया फैसला?

जज दिवाकर की कोर्ट ने अप्रैल 2026 से अगस्त 2026 के बीच कई पुराने और पेचीदा केस निपटाए हैं. इनमें से कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:

27 साल पुराना अपहरण और हत्या केस: 12 अगस्त 2026 को जज ने एक लकड़ी व्यापारी सलीम के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी शाहनवाज़ को फांसी की सजा सुनाई. यह मामला 1999 का था, जिसमें 5 लाख की फिरौती के लिए गला रेतकर हत्या की गई थी.

15 साल पुराना डबल मर्डर: मई 2026 में, 2011 के एक मामले में एक महिला और उसके 6 साल के बेटे की ईंटों से पीट-पीटकर हत्या करने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा दी गई

ऑन-ड्यूटी होम गार्ड की हत्या: जुलाई 2026 में, एक होम गार्ड की हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई. होम गार्ड रतिराम ने बीच-बचाव कर आरोपी की मां को बचाने की कोशिश की थी, जिससे गुस्सा होकर आरोपी ने उनकी हत्या कर दी थी

वकील का अपहरण और मर्डर: अप्रैल 2026 में, 2019 के एक मामले में तीन लोगों को वकील मोहम्मद समीर के अपहरण और 45 लाख रुपये के विवाद में हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई

12 साल पुराना हत्याकांड: अगस्त 2026 में ही शामली जिले के 2014 के एक मामले में 4 लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई

रेयरेस्ट ऑफ रेयर का दिया सिद्धांत

जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने कई फैसलों (जैसे होम गार्ड हत्या और डबल मर्डर केस) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ये मामले 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में आते हैं. भारत के कानून में मौत की सजा केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है जो अत्यंत क्रूर और समाज के लिए बड़ा खतरा हों. जज का मानना था कि इन अपराधों की परिस्थितियां अधिकतम सजा की मांग करती हैं.

अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश 

इन फैसलों को उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है. मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में जहां कई केस दशकों से चल रहे थे, वहां फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए इतनी जल्दी इंसाफ मिलना पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के तहत इन सभी फैसलों को अभी उच्च अदालतों में अपील का सामना करना पड़ सकता है
 

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