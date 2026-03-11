FacebookTwitterYoutubeInstagram
ईरान में अब कोई लक्ष्य बाकी नहीं- ट्रंप, ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा चाह रहा था-ट्रंप

भारत

परतापुर से सीमा के आखिरी गांव तक, एक सोलो ट्रैवलर की यात्रा

Turtuk Ladakh Travel: पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि परतापुर में मेरे दिन कैसे बीते,अब मैं आगे जाने वाली थी. आगे की यात्रा का विचार ही मेरे मन में एक विचित्र सा thrill पैदा कर रहा था, इस thrill को मैंने कई बार बल्कि बार बार महसूस किया था.

Latest News

Dhara Pandey

Updated : Mar 11, 2026, 08:01 PM IST

परतापुर से सीमा के आखिरी गांव तक, एक सोलो ट्रैवलर की यात्रा

Turtuk Ladakh Travel

पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि परतापुर में मेरे दिन कैसे बीते,अब मैं आगे जाने वाली थी. आगे की यात्रा का विचार ही मेरे मन में एक विचित्र सा thrill पैदा कर रहा था, इस thrill को मैंने कई बार बल्कि बार बार महसूस किया था, पर ये हर दफ़ा उतना ही नया एहसास देता है. मैं एक बार फिर अपने देश कि सीमा से सटे एक आखिरी गांव कि ओर जाने वाली थी. सुबह के सात बजे मैंने छोटा-सा बैकपैक उठाया और अपने आर्मी गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई. आज निकलना था एक ऐसे सफ़र पर जो नक्शे पर तो लगभग 90 किलोमीटर का ही था , लेकिन अनुभवों में बहुत लंबा. मंज़िल है तुरतुक,भारत के सबसे अनोखे,खूबसूरत और सीमाओं के बेहद करीब बसे गांवों में से एक.

‘श्योक’ नदी के साथ चलता हाईवे

गाड़ी धीरे-धीरे श्योक नदी के किनारे चलने वाली सड़क पर आगे बढ़ती है और लद्दाख का एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने आने लगता है. डामर की काली बलखाती सड़कें,बगल में चलती श्योक और चौतरफा खड़े खाली,धूसर पहाड़ इस रास्ते को विचित्रता और सुन्दरता दोनों देते हैं. बीच बीच में ये रास्ता मुझे एक हल्की सी याद दिला रहा था ‘पूह से खाब’ के रास्ते की, किन्नौर घाटी का वो रास्ता अब तो बहुत चर्चित है पर श्योक घाटी के इस मार्ग की सुन्दरता की चर्चा अभी थोड़ी कम है. एक तरफ काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ऊंची, नंगी चट्टानें खड़ी हैं, और दूसरी तरफ गहरी घाटी में बहती श्योक नदी. कभी नदी का रंग नीला दिखाई देता है, कभी हरा तो कभी काला, कभी यह बिल्कुल शांत लगती है, तो कभी तेज़ बहाव के साथ चट्टानों से टकरा कर दहद्ती हुई सी.

यह पूरा इलाका ‘श्योक रिवर बेसिन’ का हिस्सा है और समुद्र तल से लगभग 9,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है. वैसे तो यह पूरा इलाका ही पथरीला और सूखा है, इसलिए जहाँ पानी पहुँचता है, वहीं जीवन पनपता है,छोटे खेत और कुछ हिस्सों में नाम मात्र को पेड़. मैं खुशकिस्मत थी कि जुलाई के इस महीने में पर्यटक भी लगभग नहीं के बराबर थे इसलिए सड़कों पर न तो गाड़ियों की रेलमपेल थी और न ही चीखते हुए horns की आवाजें. दूर दूर तक बस एक जैसा ही नज़ारा और पानी की आवाज़, प्रकृति और ख़ुद के बीच के व्यवधान थे ही नहीं। बस सड़क के किनारे अक्सर सेना के ट्रक दिखाई देते हैं जो एक लम्बे रास्ते कि थकन उतार रहे होते हैं.

रास्ते के छोटे छोटे गाँव जैसे बोगदांग, चालुंका और त्याक्षी बार बार इस बात का एहसास दिलाते थे कि यहाँ रहने वालों कि दुनिया एकदम अलग है, हम में और उनमें बस एक ही बात common समझ आती थी कि हमारा देश एक ही है,बाकी सब कुछ अलग. उस सड़क पर बढ़ते हुए और हर सीमावर्ती क्षेत्र पर आगे बढ़ते हुए, इस बात का भान मुझे बार बार होता है कि हमारा भारत कई टुकड़े होने के बाद भी इतना विविध है, तो अगर ये टूटा न होता तो कैसा होता.

गांवों के लकड़ी और पत्थर से बने घर, घरों के आसपास खुबानी के पेड़ और छोटे-छोटे खेत उन्हें किसी कैलेण्डर की पेंटिंग सी ख़ूबसूरती देते थे. यहां भी कई घरों के बाहर सूखती खुबानियाँ और लकड़ी के ढेर  दिखाई दिए तो याद आया कि आर्यन वैली की तरफ जाते हुए जब मैं सिन्धु किनारे सुस्ताने के लिए रुकी तो दूर दूर तक एक बन्दा न दिखाई देता था लेकिन चट्टानों पर सूखती खुबानियाँ वहाँ भी थीं। मेरे लिए वो नारंगी खुबानियाँ अचरज नहीं थीं, अचरज तो इस बात का था कि कौन है, जो भगवान  भरोसे इन्हें यहाँ छोड़ गया है! हमारे इलाके में तो इनका अंश भी न दिखाई देता अब ! मेरे लिए तो वो आस्था और विश्वास का प्रतीक हो गयी थीं सिन्धु किनारे सूखती खुबानियां.
 
रास्ते का अनोखा पड़ाव : Zero Road

तुरतुक के इस रास्ते में एक बड़ी ही दिलचस्प जगह आती है, जिसे Zero Road कहते हैं। Indo-Pak War of 1971 की गाथा का एक अनोखा हिस्सा है ये । मुख्य सड़क से बाईं ओर एक बड़ा सा गेट जिस पर बड़े अक्षरों में अंकित है, ज़ीरो रोड बॉर्डर पोस्ट,गेटवे टू गिलगित बाल्टिस्तान. आम पर्यटक के लिए इस क्षेत्र में जाना वर्जित है, यहाँ पर फिर मैं खुशकिस्मत थी जो इसे देख पाने का सौभाग्य मिला.
 
इस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते ही आपको महसूस होता है कि आप सामान्य पर्यटन मार्ग से हटकर एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रकृति के साथ-साथ सीमा की संवेदनशीलता भी मौजूद है। एक बड़ा माइलस्टोन जिस पर लिखा हुआ है, SKARDU 141. व्यू पॉइंट पर खड़े होकर पाकिस्तानी चौकियों को देखना और ये देखना कि हम उनकी बंदूकों की ज़द में हैं, एक अलग रोमांच देता है। जिसतरह से वो जवान बता रहा था कि अगर एक रात और लड़ाई न रुकी होती तो रिनचेन साहब स्कर्दू तक भारतीय सेना को पहुंचा चुके होते!  मैं तो यह सोच कर रोमांचित थी कि उस स्थिति में यह zero रोड यहाँ न होकर स्कर्दू में होता और भारत का northernmost गाँव तुरतुक का थांग नहीं बल्कि स्कर्दू होता!

मैंने यहां थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी. चारों ओर बस हवा थी, पहाड़ थे और श्योक नदी की हल्की आवाज़. ऐसे क्षणों में समझ आता है कि लद्दाख की यात्रा सिर्फ एक पर्यटन अनुभव नहीं, बल्कि एक **भौगोलिक और भावनात्मक यात्रा** भी है.

तुरतुक की पहली झलक

करीब तीन घंटे बाद सड़क एक मोड़ लेती है और अचानक सामने एक हरी-भरी घाटी खुल जाती है. यही है तुरतुक लद्दाख के सूखे पहाड़ों के बीच यह गाँव किसी छिपे हुए स्वर्ग जैसा लगता है। पेड़, खेत, बहते छोटे चश्मे और लकड़ी के घर, सब कुछ मिलकर एक अलग ही दृश्य बनाते हैं. ये वो गांव है जिसकी पहचान ही इतिहास ने बदल दी. आज तुरतुक भारत का हिस्सा है, लेकिन 1971 से पहले यह पाकिस्तान के नियंत्रण में था. Indo-Pak War,1971 के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके को अपने अधिकार में ले लिया. उस समय यहाँ रहने वाले कई परिवारों के रिश्तेदार सीमा के उस पार रह गए. आज भी गांव के बुजुर्ग उस दौर की कहानियाँ सुनाते हैं , जब एक ही परिवार दो देशों में बट गया.

बाल्टी संस्कृति की झलक

तुरतुक की संस्कृति लद्दाख के बाकी हिस्सों से अलग है. यहां के लोग बाल्टी समुदाय से संबंध रखते हैं, उनकी भाषा भी यही है और आबादी के अधिकतर लोग मुस्लिम हैं. तुरतुक खुबानी का स्वर्ग है इसीलिये  बाहरी लोगों में इसे  ‘एप्रिकॉट विलेज” के नाम से भी जाना जाता है. गर्मियों में तो यहाँ के पेड़ों पर खुबानी इतनी होती है कि पूरा गांव ही  सुनहरे रंग से भर जाता है. गांव में ही बने हुए खुबानी जैम, जूस आदि यहां की जीविका के साधनों में से एक है. खुबानी के पेड़ों की छाया ने गांव की गलियों को भी ढंक रखा है, इनके बीच से निकलना और इन गलियों में बने छोटे छोटे बाल्टी कैफ़े में बैठकर सुस्ताने का आनंद ही अलग है. इस गांव में कारगिल युद्ध के समय के बने हुए कई बनाकर आज भी उसी हाल में मिलते हैं,कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनमें अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत के कुछ रंग दिखाई देते हैं.

तुरतुक से लगभग 10 किलोमीटर आगे स्थित है थांग गांव. यह भारत के आखिरी बसे हुए गांवों में से एक है. पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब. अब तो कुछ दुकानदारों ने पर्यटकों के लिए दूरबीन की मदद से सीमा के उस पार के गांव भी दिखाने का इनजाम कर रखा है. सीमा के इतने करीब खड़े होकर एक अजीब-सा एहसास होता है, कि नक्शे पर खींची गई रेखाएं असल जिंदगी में कितनी कहानियाँ समेटे होती हैं.

मैंने कई शहर अकेले घूमे हैं, लेकिन तुरतुक में कुछ अलग महसूस हुआ. यहां समय धीमा चलता है. लोग मुस्कुराकर बात करते हैं. जैसे थांग में एक बुजुर्ग महिला ने मेरी बातों के जवाब से पहले मुस्कुराकर खुबानी अंगूर और पल्म पकड़ाए। हम अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन मुस्कान एक ही भाषा थी. मैंने सोचा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ यादें नहीं देतीं, वे आपके भीतर कुछ बदल देती हैं. तुरतुक भी ऐसी ही जगह है, आश्चर्य से भरा एक छोटा,सुन्दर गांव,सीमा और दिल के बहुत करीब.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

