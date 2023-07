Joshimath Sinking: घरों में दरारें, जमीन के नीचे से आ रहीं आवाजें, दहशत में लोग, कहीं तबाह न हो जाए जोशीमठ

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में कई मकानों में दरारें आने के बाद कम से कम 30 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राज्य के चमोली जिले में, बदरीनाथ तथा हेमकुंड साहिब के रास्ते में आने वाला जोशीमठ समुद्र तल से 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है. जोशीमठ भूंकप के मद्देनजर बेहद संवेदनशील है. इसे जोन 5 में रखा गया है.

जोशीमठ में कम से कम 561 घरों में हाल के दिनों में दरारें नजर आ रही हैं. कुछ सड़कों पर दरारें भी नजर आई हैं. जोशीमठ के 'डूबने' की आशंका ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ सरकार को भी चिंतित कर दिया है. दरार को देखते हुए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं. भूस्खलन की वजह से घर गिरने का डर शहरवासियों की सबसे बड़ी चिंता है. अगर ऐसा हुआ तो बड़ी तबाही मचने वाली है.





561 से ज्यादा मकानों में पड़ी दरारें

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन के जोशी ने बताया कि अब तक शहर के अलग-अलग इलाकों में 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिनमें रविग्राम में 153, गांधीनगर में 127, मनोहरबाग में 71, सिंहधार में 52, परसारी में 50, अपर बाजार में 29, सुनील में 27, मारवाड़ी में 28 और लोअर बाजार में 24 मकान शामिल हैं. उन्होंने बताया कि अलग-अलग मकानों को अलग-अलग प्रकार की क्षति हुई है और अब तक सर्वाधिक प्रभावित मकानों में रह रहे 29 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.



देखें वीडियो-



#WATCH | Land subsidence and cracks in many houses continue in Uttarakhand's Joshimath. Cracks have appeared on 561 houses in Joshimath, and water seepage continues from underground in JP Colony, Marwadi. pic.twitter.com/vo7IxIh1Xl