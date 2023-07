Joshimath के होटल Malari Inn पर चलने वाला है बुलडोजर, मालिक बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

Joshimath Hotel Demolition: जोशीमठ में खतरनाक हो चुकी इमारतों की पहचान शुरू हो चुकी है और जल्द ही इन इमारतों को गिराया जाएगा.

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने (Joshimath Landslide) और घरों में दरारें आने की घटना अब अपने अगले चरण में है. प्रशासन ने सैकड़ों इमारतों को चिह्नित किया है जिन्हें गिराए जाने (Joshimath Demolition) की तैयारी है. मंगलवार को सबसे पहले होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को गिराया जाना है. होटल गिराने से पहले यहां भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई है. वहीं, होटल मलारी इन के मालिक का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस तो दिया ही जाना चाहिए था कि होटल गिराया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि जो इमारतें खतरनाक हो सकती हैं उन्हें जल्द से जल्द गिराया जाना ज़रूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. जोशीमठ के मामले को अब 16 जनवरी के लिए लिस्ट किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर केस की जल्द सुनवाई नहीं हो सकती. इन मामलों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो काम कर रही हैं.

होटल को गिराने से पहले इस इलाके में एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है. लाउडस्पीकर लगाकर स्थानीय लोगों को कहा जा रहा है कि वे सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे. सीबीआरआई ने अपनी जांच में इन इमारतों को असुरक्षित पाया था. इसी वजह से इनको गिराया जा रहा है. होटल मलारी इन के मालिक ठाकुर सिंह राणा ने कहा, "अगर होटल को जनता के हित में गिराया जाना है तो मैं प्रशासन को सरकार के साथ हूं, चाहें इसमें सिर्फ़ कुछ मामूली दरारें ही हों."

होटल मालिक ने उठाई वैल्युएशन की मांग

उन्होंने आगे कहा, "मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे कोई नोटिस तो देना चाहिए था. होटल का वैल्युएशन करना चाहिए था. मैं वैल्युएशन की मांग कर रहा हूं. उसके बाद मैं चला जाऊंगा." वहीं, होटल के आसपास तैनात एसडीआरएफ के कमांडर मणिकांत मिश्रा ने बताया, "मलारी इन होटल को स्टेप वाइज गिराया जाएगा. सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ा जाएगा. ये दोनों होटल झुक गए हैं और एक-दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं इसलिए इन्हें गिराना जरूरी है."

मणिकांत मिश्रा ने आगे कहा, "इन होटलों के आसपास और भी कई घर और होटल हैं. अगर ये दोनों धंसकर गिए गए तो बहुत नुकसान हो सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि इन्हें गिराना ही ठीक होगा. सीबीआरआई की टीम आ रही है. उन्होंने कल भी एक सर्वे किया था. अब वे उसी से जुड़ी और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे."

