Joshimath Landslide: जोशीमठ में शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित निकाले गए 60 परिवार

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दरकने, घरों की दीवारें टूटने और भूस्खलन (Joshimath Landslide) की घटनाएं जारी हैं. जोशीमठ में जिन घरों की दीवारों या फर्श में दरारे आई हैं वहां निशान लगाए जा रहे हैं. अब जोशीमठ के लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है. जोशीमठ के लोगों के लिए कई राहत केंद्र बनाए गए हैं. गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि अभी तक लगभग 60 परिवारों को जोशीमठ से निकाला जा चुका है. अभी 90 और परिवारों को निकाला जाना है. इस मामले पर उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग दी है.

जोशीमठ को भूस्खलन और धंसाव वाला क्षेत्र घोषित किया गया है. दरकते शहर के क्षतिग्रस्त घरों में रह रहे 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है. गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने हिमालयी शहर में चार-पांच स्थानों पर राहत केंद्र स्थापित किए हैं. अभी कम से कम 90 और परिवारों को निकाला जाना है. इस बीच, चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में घर-घर गए और दरार वाले मकानों में रह रहे लोगों से राहत केंद्रों में जाने की अपील की.

यह भी पढ़ें- जोशीमठ में टूटा शंकराचार्य मठ का शिवलिंग, क्या आने वाली है बड़ी तबाही?

Joshimath land subsidence | District administration distributed necessary assistance funds for essential household items to the affected families.#Uttarakhand pic.twitter.com/6YbnTBMRwR