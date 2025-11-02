जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत

Jodhpur Accident: फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुदन कांवरिया ने मृतकों की पुष्टि की है. सभी लोग कोलायत मंदिर से दर्शन के करके जौधपुर लौट रहे थे.

राजस्थान के जोधपुर में रविवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. मतोड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक टेंपो ट्रैवलर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसा. इस हादसे में 18 लोगों के मारे जाने की आशंका है. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, सभी मृतक जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले थे. वे बीकानेर के कोलायत मंदिर से दर्शन करके वापस जोधपुर लौट रहे थे. तभी उनका टेंपो ट्रैवलर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुदन कांवरिया ने हादसे की पुष्टि करते हुए मृतकों की जानकारी दी है. कुछ श्रद्धालुओं की मौत तो मौके पर ही हो गई, जबकि कुछ ने रास्ते में दम तोड़ दिया.

Tempo Traveller की थी तेज रफ्तार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, Tempo Traveller की रफ्तार बहुत तेज थी. ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया जिससे ट्रेवलर, खड़े ट्रक में जा घुसा. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग ट्रैवलर में फंसे यात्रियों को निकालने में जुट गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. घायलों के अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन 18 लोगों ने दम तोड़ दिया.

