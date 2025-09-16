कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

असम की सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. उनपर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. आइए जानते है कि कौन है नुपुर बोरा और क्या है ये पूरा मामला

पूर्वोत्तर राज्य असम की 2019 बैच की सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में हैं. बता दें कि सोमवार को असम पुलिस ने उन्हें आय से ज्यादा संपत्ति और जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया. इतना ही नही जब मुख्यमंत्री सतकर्ता प्रकोष्ठ की टीम ने नुपुर के गुवाहाटी और बारपेटा स्थित आवास पर छापा मारा तो नुपुर बोरा के घर से करीब 90 लाख रुपये के कैश बरामद हुआ. साथ ही 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमती ज्वैलरी भी उनके घर से बरामद हुई.

लंबे समय से रखी जा रही थी निगरानी

इस बार में जब सीएम हिमंता बिस्वा सरमा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अधिकारी की गतिविधी लंबे समय वक्त से निगरानी में रखी जा रही थी. इस मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विवादास्पद भूमि संबंधी मामलों में उनकी कथित संलिप्तता की शिकायतों के कारण पिछले छह महीनों से उन पर निगरानी रखी जा रही थी.

अवैध पंजीकरण की सुविधा

उन्होंने कहा है कि बारपेटा जिले में सर्कल अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, बोरा ने कथित तौर पर संदिग्ध अवैध बसने वालों के नाम पर सरकारी और सत्रा भूमि के अवैध पंजीकरण की सुविधा प्रदान की. बता दें कि 1989 में असम के गोलाघाट जिले में जन्मी नूपुर बोरा ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की और फ‍िर कॉटन कॉलेज में पढ़ाई की.

साल 2023 में हुआ था तबादला

नूपुर बोरा सिविल सेवा में आने से पहले वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में लेक्चरर थीं. 2019 में ACS यानी असम सिविल सर्विसेज में सेलेक्‍ट होने के बाद उन्होंने करबी आंगलांग में सहायक आयुक्त के रूप में करियर शुरू किया और साल 2023 में उनका तबादला बारपेटा में सर्कल अधिकारी के रूप में हुआ और अभी वह कमरूप जिले के गोराईमारी में तैनात थीं.

