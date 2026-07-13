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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

नॉर्वे में भारतीयों की बढ़ती डिमांड, किन प्रोफेशन में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

विदेशों में करियर बनाने की चाहत रखने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप का खूबसूरत देश नॉर्वे एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 13, 2026, 09:41 AM IST

नॉर्वे में भारतीयों की बढ़ती डिमांड, किन प्रोफेशन में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

नॉर्वे में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब? (Image Source- Magnific)

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यूरोप का एक बेहद शांत, खूबसूरत और समृद्ध देश- नॉर्वे, आजकल भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सपनों की नई मंजिल बनता जा रहा है. कभी सिर्फ घूमने के लिए मशहूर रहा यह देश अब करियर ग्रोथ के मामले में भी बड़े-बड़े देशों को टक्कर दे रहा है. बेहतरीन वर्क-लाइफ बैलेंस, शानदार सैलरी पैकेज और वहां की सरकार की फ्रेंडली नीतियों की वजह से नॉर्वे में भारतीयों की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

नॉर्वे इस समय टैलेंट की कमी से जूझ रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए उनकी नजरें भारतीय हुनर पर टिकी हैं. आपको बताते हैं कि नॉर्वे में किन सेक्टर्स में भारतीयों की सबसे ज्यादा मांग है और कहां छप्परफाड़ सैलरी मिल रही है. नॉर्वे के डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन (UDI), नॉर्वेजियन लेबर एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन (NAV) के रोजगार आंकड़ों के आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है.

1. आईटी और टेक प्रोफेशनल्स  

पूरी दुनिया की तरह नॉर्वे में भी डिजिटल क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है. वहां की कंपनियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, क्लाउड आर्किटेक्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की भारी जरूरत है. चूंकि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की साख पूरी दुनिया में है, इसलिए नॉर्वे की टेक कंपनियां इन्हें हाथों-हाथ ले रही हैं. इस सेक्टर में शुरुआती सैलरी ही भारतीय रुपयों में सालाना करीब 50 लाख से 70 लाख रुपये तक होती है, जो अनुभव के साथ 1 करोड़ रुपये के पार भी चली जाती है.

2. इंजीनियरिंग और एनर्जी सेक्टर 

नॉर्वे अपनी इकॉनमी के लिए तेल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड और सोलर पावर, पर काफी निर्भर है. इस वजह से वहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और पेट्रोलियम इंजीनियर्स की मांग हमेशा बनी रहती है. ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भारतीयों के लिए नौकरी के ढेरों मौके हैं. इस सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को नॉर्वे में सबसे ऊंचे सैलरी ब्रैकेट्स में से एक मिलता है.

3. हेल्थकेयर और मेडिकल स्टाफ  

नॉर्वे की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिसके कारण वहां डॉक्टरों, नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स की भारी किल्लत है. हालांकि, हेल्थकेयर सेक्टर में जाने के लिए नॉर्वेजियन भाषा सीखना जरूरी होता है, लेकिन एक बार भाषा पर पकड़ बनने के बाद इस प्रोफेशन में सैलरी और सम्मान दोनों ही बेमिसाल हैं.

क्यों नॉर्वे आ रहा है भारतीयों को पसंद? 

नॉर्वे में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां काम के घंटों को लेकर बहुत सख्ती है. कोई आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकता, जिससे आप अपने परिवार को पूरा समय दे पाते हैं. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है और हेल्थकेयर की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है. अगर आपके पास सही स्किल सेट है और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो नॉर्वे आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है.

ये भी पढ़ें- कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026? AI की भविष्यवाणी ने फुटबॉल फैंस को चौंकाया

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