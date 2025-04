Pakistan ceasefire violation: जम्मू के अखनूर के केरी बाट्टल में शुक्रवार देर रात सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजरों ने सीजफायर का उल्लंघन किया. अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) शहीद हो गए. सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी.

बता दें, इसी क्षेत्र में 11 फरवरी को आतंकवादियों की तरफ से किए गए एक विस्फोट में एक कैप्टन सहित दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे और एक अन्य घायल हो गया था.

आतंकियों को घुसपैठ करवाने के उद्देश्य से सीमा पार से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. सुरक्षाबलों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए गोलीबारी की थी. सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थी कि सीमा पार से कुछ आतंकी आए हैं. उनके छिपे होने की आशंका थी. सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है.

One JCO lost his life at LoC in Akhnoor Sector. Infiltration bid foiled by Indian Army: India Army officials.