शहीदों को दीवार फांद श्रद्धांजलि देने पहुंचे CM उमर अब्दुल्ला, पुलिस ने रोका तो मच गया हंगामा, Video

श्रीनगर में 13 जुलाई की सुबह उस वक्त तनाव का माहौल बन गया, जब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगी शहीदों को श्रद्धांजलि देने मजार-ए-शुहदा (शहीदों के कब्रिस्तान) पहुंचे थे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें स्मारक तक जाने से रोकने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर कब्रिस्तान के अंदर चले गए. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

दरअसल, 13 जुलाई 1931 को डोगरा शासन के खिलाफ हुए आंदोलन में मारे गए 22 कश्मीरी प्रदर्शनकारियों की याद में हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. लेकिन इस बार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी थी. रविवार सुबह जब सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों के साथ नौहट्टा चौक से मजार-ए-शुहदा की ओर पैदल निकले, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और उमर अब्दुल्ला के बीच झड़प होती है. इसके बाद उमर दीवार पर चढ़कर अंदर चले जाते हैं और शहीदों को फातिहा पढ़कर श्रद्धांजलि देते हैं.

This is the physical grappling I was subjected to but I am made of sterner stuff & was not to be stopped. I was doing nothing unlawful or illegal. In fact these “protectors of the law” need to explain under what law they were trying to stop us from offering Fatiha pic.twitter.com/8Fj1BKNixQ