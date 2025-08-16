भारत-पाक विभाजन पर NCERT के नए मॉड्यूल से मचा सियासी संग्राम, बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा
भारत
एनसीईआरटी ने भारत-पाक विभाजन के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. जिसके बाद से सियासत गरमा गई है. अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है.
भारत सरकार ने साल 2021 से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था. जिसके बाद से हर साल 14 अगस्त को पूरे देश में बंटवारे से जुड़ी किस्से कहानी सुनाये जाते हैं. ताजा मामला एनसीईआरटी के एक नए मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है. दरअसल इसमें एनसीईआरटी ने भारत-पाक विभाजन के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. जिसके बाद से सियासत गरमा गई है. अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. एनसीईआरटी ने जो मॉड्यूल जारी किया है उसमें ये भी बताया गया है कि विभाजन के दौरान करीब 6 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए.
बताया जा रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के इतिहास को अब बच्चे NCERT के इस नए मॉड्यूल से समझेंगे. आपको बता दें इस मॉड्यूल में बांटवारे के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन जिम्मेदार ठहराया गया है. दरअसल, NCERT के इस नए मॉड्यूल में ये बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ. मॉड्यूल के अनुसार इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार थे. जिसमें...
मिली जानकारी के अनुसार, 'विभाजन के अपराधी' के शीर्षक के नाम से ये मॉड्यूल जारी किया गया है. रिपोर्ट्स की माने तो इस नए मॉड्यूल को क्लास 6 से 8 और 9 से 12वीं के छात्रों के लिए अलग-अलग रूप से तैयार किया गया है. इस मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जुलाई 1947 में दिया गया एतिहासिक भाषण को भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'विभाजन बुरा है, लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृहयुद्ध की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी. मिली जानकारी के अनुसार, इस मॉड्यूल को शैक्षिक परियोजनाओं, पोस्टरों, निबंध और ग्रुप डिस्कशन के जरिये पढ़ाया जाएगा.
