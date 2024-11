Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे. वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी. लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं. ऐसे में झारखंड में पहले चरण के चुनाव से पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से बड़े-बड़े वादे किए. शिवराज सिंह ने कहा है कि झारखंड के ग्रेजुएट्स को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे. इस मौके पर उन्होंने सत्तारूढ़ JMM सरकार भी हमला बोला.

क्या है 2 हजार रुपये की कहानी

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही स्नातक पास युवाओं के खाते में 2 साल तक 2000 रुपये हर महीने जमा किए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और इतना ही नहीं, पहली कैबिनेट बैठक में सभी भर्तियां शुरू की जाएंगी. 2,87,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा.'

'थोड़ी तो शर्म कर भाई...'

इस मौके पर शिवराज सिंह ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि हर युवा को पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगी, पर किसी बच्चे को दिया क्या? कैसा झूठ बोलता है हेमंत, थोड़ी तो शर्म कर भाई. पांच लाख नौकरी देने की बात कही थी क्या दी नौकरी? हेमंत सरकार ना तो नौकरी दे पाई और न ही बेरोजगारी भत्ता. हेमंत सरकार ने झूठ बोला, लेकिन भाजपा जब सरकार में आएगी तो युवाओं को 2 हजार रुपये महीना देगी.

#WATCH | East Singhbhum, Jharkhand: Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "...As soon as the Bharatiya Janata Party government is formed, Rs 2000 per month will be deposited in the accounts of graduates for 2 years so that they can find employment and not only this, all the… pic.twitter.com/8UJEHztjAa