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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

राज्यसभा चुनाव परिणाम: झारखंड में कांग्रेस क्लीन बोल्ड, NDA के समर्थन से परिमल नाथवानी जीते, प्रणव झा को मिली हार

झारखंड से राज्यसभा के लिए एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई है. परिमल नाथवानी को कुल 28 वैध मत मिले हैं. कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट मिले.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 18, 2026, 07:58 PM IST

राज्यसभा चुनाव परिणाम: झारखंड में कांग्रेस क्लीन बोल्ड, NDA के समर्थन से परिमल नाथवानी जीते, प्रणव झा को मिली हार

झारखंड से एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी राज्यसभा जाएंगे. फोटो- (@mpparimal/X)

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  • झारखंड से निर्दलीय परिमल नाथवानी को भाजपा के समर्थन से जीत मिली.
  • कांग्रेस के प्रत्याशी  प्रणव झा को सिर्फ 19 वोट मिले. 
  • परिमल नाथवानी को 6 वोट दूसरे खेमे के मिले.

झारखंड में राज्यसभा के लिए हुए चुनावों में बड़ा उलटफेर करते हुए एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है. दो सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. इन चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार बैजनाथ राम और निर्दलीय परिमल नाथवानी को सफलता मिली है जबकि, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए हैं. 

परिमल नाथवानी ने खुद दी जीत की खबर

परिमल नाथवानी ने एक्स पर अपनी जीत के बारे में खुद बताया. उन्होंने लिखा, राज्यसभा सदस्य के तौर पर चौथे कार्यकाल के लिए सेवा करने का अवसर मिलने पर मैं बहुत आभारी हूं.  यह पल मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला है क्योंकि यह झारखंड से मेरा तीसरा कार्यकाल होगा. यही वह धरती है जहां से 2008 में मेरी संसदीय यात्रा शुरू हुई थी.  अपनी कर्मभूमि में एक बार फिर लौटना मेरे लिए बहुत गर्व और विनम्रता का विषय है. 

परिमल नाथवानी ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी,  केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि नए संकल्प और ईमानदारी के साथ, झारखंड और यहां के लोगों के हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा.

 

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