झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र करेंगे सीएम आवास का घेराव, राहुल गांधी से की ये मांग

झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर 22 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच छात्रों ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है.

झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है. अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रांची में एक विशाल 'तिरंगा यात्रा' निकाली. इस दौरान छात्रों ने ऐलान किया कि 20 अगस्त को वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे और उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे.

इसके अलावा, रविवार (16 अगस्त) को राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने की भी घोषणा की गई है. छात्रों का कहना है कि सरकार सिर्फ वादे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही.

22 दिन से चल रहा छात्रों का आंदोलन

आंदोलन को चलते हुए 22 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है. स्वतंत्रता दिवस के दिन निकली इस तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में छात्र और युवा शामिल हुए. यहां तक कि भूख हड़ताल पर बैठे व्हीलचेयर वाले दो छात्र भी इस मार्च में पहुंचे. छात्रों की मुख्य मांग परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और सुधार करने की है.

राहुल गांधी से की ये मांग

छात्रों का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेताओं का कहना है कि सत्ताधारी दल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे, तो राहुल गांधी को इस गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए.

प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनकी मांग है कि जिन परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें आई हैं, उन्हें तुरंत रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई या झारखंड के बाहर के रिटायर्ड जजों की कमेटी से कराई जाए.

युवाओं से रांची पहुंचने की अपील की

छात्रों ने खासतौर पर जेएसएससी-सीजीएल और जेपीएससी की कुछ संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी है. उन्होंने पूरे राज्य के युवाओं से 20 अगस्त को रांची पहुंचने की अपील की है. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए छात्रों ने कहा कि वे सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन छात्रों के समर्थन में कोई ठोस कदम नहीं उठाते.

देवेंद्र महतो ने पुलिस पर लगाया आरोप

दूसरी ओर 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल से बाहर निकलने से रोका है. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी तीखी बहस का वीडियो भी सामने आया है. छात्रों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था और लाखों युवाओं के भविष्य की है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना

इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो वे सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश की. उन्होंने माना कि परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों ने युवाओं के विश्वास को ठेस पहुंचाई है.

सीएम ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ लोगों को पकड़ना काफी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को ऐसा बनाना होगा जिससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा न हो सके. इसके लिए सरकार जल्द ही सालाना परीक्षा कैलेंडर, OMR शीट समय पर जारी करने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल जैसे कड़े कदम उठाने जा रही है.

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