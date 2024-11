Rahul Gandhi Helicopter News: झारखंड चुनाव के मद्दनेजर राहुल गांधी यहां के गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. यहां से उन्हें अन्य जगहों पर जाना था, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां उनका हेलिकॉप्ट पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय से गोड्डा से उड़ान नहीं भर पाया है. झारखंड में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए राहुल गांधी लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में वो झारखंड के गोड्डा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. जहां एटीसी द्वारा क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण उनका हॉलीकॉप्टर गोड्डा में ही फंस गया. कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर को बीते आधा घंटे से एटीसी द्वारा उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई.

कांग्रेस ने की आलोचना

न्यूज एजेंसी PTI द्वारा जारी वीडियो में राहुल गांधी लाल रंग के हेलिकॉप्टर में बैठे नजर आ रहे हैं और मैदान में भारी भीड़ दिख रही है. कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री की जनसभा के कारण राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर को क्लीयरेंस नहीं दिया गया. बता दें राहुल गांधी का हेलिकॉप्टर गोड्डा के बेलबड्डा में रुका हुआ है. राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर को क्लीयरेंस न मिल पाने पर महागामा विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे ने राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी न दिए जाने की तीखी आलोचनाकी. दीपिका पांडे ने कहा- प्रधानमंत्री देवगढ़ में हैं और सिर्फ इस वजह से राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर को उड़ान की मंजूर नहीं मिली.

